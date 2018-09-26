Лучшие проекты кварталов реновации в Москве: Сады на крышах, 3-метровые потолки в квартирах и сакура во дворах

СЕГОДНЯ 15:30 2018-09-26T15:49:56+03:00

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Сегодня, 26 сентября, столичные власти подвели итоги международного архитектурно-градостроительного конкурса на разработку концепций пяти экспериментальных площадок реновации жилья в Москве.

Российские и международные команды придумали проекты для районов Кузьминки (Юго-Восточный округ), Головинский (Северный округ), Царицыно (Южный округ), Проспект Вернадского (Западный округ) и Хорошево-Мневники (Северо-Западный округ). На конкурс отобрали адреса, по которым жители всех домов проголосовали за участие в реновации.

Победителей объявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Лучшими стали проекты новых кварталов таких участников конкурса:

- район Проспект Вернадского - Bofill Arquitectura, S.L., ООО «Мастер’c план»;

- Головинский район - «Архитектурное бюро Асадова»;

- район Хорошево-Мневники - Nikken Sekkei, UNK Project;

- район Кузьминки - SPEECH;

- Царицыно - АБ «Сергей Скуратов Architects» (см. ниже).

Напомним, заявки начали собирать в апреле прошлого года. Всего поступило более 130 заявок от 291 компании со всего мира. В финал вышли 20 участников, часть из которых работает в консорциумах. В жюри пригласили не только московских чиновников, но и представителей Общественной палаты Москвы, Союза архитекторов России, известных российских и зарубежных архитекторов. При этом в конце 2017 года провели и публичные обсуждения проектов. В них участвовали все желающие жители пяти районов реновации, представленных на конкурсе. «Комсомолка» подробно писала об этом (подробнее о Кузьминках; о Хорошево-Мневниках; о Головинском; о Царицыно; о Проспекте Вернадского).

КАК ВЫБИРАЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

- Лучшие проекты выбирали на основе рейтинга, составленного по итогам голосования профессионального жюри и жителей, - объяснил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. - При этом учитывалась фактическая возможность воплощения в жизнь концепции с наименьшим количеством изменений. Конкурс нужен был для выработки концептуальных предложений к подходу планирования, а не конкретных решений.

По его словам, с помощью выбранных на конкурсе проектов власти составят основные правила застройки для остальных кварталов реновации. При этом архитекторы-победители будут работать и над другими площадками сноса в качестве кураторов.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Сейчас авторы лучших проектов вместе со специалистами Главного архитектурно-планировочного управления Москомархитектуры займутся доработкой своих идей. Их будут править максимально близко к первоначальному замыслу. Но в Москомархитектуре не исключают, что некоторых изменений, связанных с выполнением проектов, избежать не удастся.

- В первую очередь, это будут не привычные спальные районы, а полноценная городская среда с улицами, развитой социальной и коммерческой инфраструктурой, иерархией пространств, - рассказал Сергей Кузнецов. - Проектирование отдельных зданий, в частности, архитектура фасадов жилых домов, будет выбираться авторами во время разработки проектной документации. При этом они обязаны учитывать заложенный в проект планировки территорий градостроительный код и техническое задание на проектирование.

До конца этого года в пяти экспериментальных районах пройдут публичные слушания по проектам-победителям. По замечаниям жителей составят технические показатели будущей застройки. А сама переделка кварталов начнется сразу после сноса пятиэтажек.

КОНКРЕТНО

Что предлагают архитекторы-победители

Проспект Вернадского

В районе хотят построить огромные офисные башни-«ворота» на въезде в район. Их соединят пешеходной галерей, перекинутой через проспект Вернадского. А остальные жилые дома будут высотой 7 - 8 этажей. Пожалуй, самым необычным сооружением станет огромный жилой дом в виде загогулины. Внутри него прямо во дворе выкопают пруд с каналом, через который перекинут прогулочный мостик.

Проспект Вернадского. Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

- Через 10 лет в районе появятся три образовательных корпуса и 12 детских садов, - сообщила один из авторов проекта с российской стороны, архитектор бюро Masters Plan Юлия Зубарик. - Здесь также откроются новый физкультурный центр, поликлиника, центр творчества, деловой центр, торговые точки, фитнес-центры и центр социальной защиты.

Такое будущее района придумала команда российских мастеров с участием бюро известного испанского архитектора Рикардо Бофилла. В списке его работ - аэропорт и здание Национального театра Каталонии в Барселоне, головные офисы компаний Cartier и Christian Dior в Париже, небоскребы Shiseido Building в Токио и Dearborn Center в Чикаго. В Москве бюро Бофилла уже построило дома в районе Некрасовка.

Хорошево-Мневники

На улицах и во дворах высадят фруктовые деревья. Поскольку в команде проектировщиков оказались урбанисты из японской компании Nikken Sekkei, то здесь появятся цветущие сады сакуры. А еще Яблоневый, Вишневый и Сиреневый кварталы со скверами именно из этих фруктовых деревьев.

Хорошево-Мневники. Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Больше половины из всех новых домов будут высотой в 10 этажей. Во всех домах разместят подземные паркинги. Дворы планируют сделать закрытыми, чтобы у жителей появилось частное безопасное пространство. С юга района протянут пешеходный мост, который объединит Хорошево-Мневники с районом Фили.

Авторы ранее разработали в Москве проект транспортно-пересадочного узла с жилым комплексом «Life-Ботанический сад». Его сейчас строят недалеко от метро «Ботанический сад».

Кузьминки

По проекту «Городские рощи» вместо снесенных хрущевок появятся в основном аккуратные домики в 6 - 8 этажей, зеленые дворы, ровно расчерченные улицы. Хотя будут и дома повыше - в 14 - 17 этажей. Фасады некоторых из них сделают зелеными, высадив на балконах почти всех квартир цветы и декоративные растения.

Кузьминки. Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

- Некоторые пятиэтажки мы предлагаем не сносить, а отремонтировать и открыть в них музей панельного домостроения, - сообщил один из разработчиков проекта, архитектор столичного бюро SPEECH Алексей Ильин. - Часть квартир в них можно будет отдать под жилье, например, для студентов. Или может быть кто-то из жителей пятиэтажек захочет остаться в своем доме после реконструкции.

Царицыно

Архитектурное бюро «Сергей Скуратов Architects» предлагает связать новый квартал с соседним парком “Царицыно”. При этом шумозащитными экранами закроют соседнюю с жилыми домами железную дорогу. Спальный район может превратиться в зеленый город со всем необходимым для комфортной жизни. Вместо старых пятиэтажек вырастут 7-8-этажные дома, в которых везде будут трехметровые потолки. Жилье поделят на три класса - квартиры для переселенцев, коммерческие апартаменты бизнес-класса и несколько элитных зданий рядом с парком и водоемами.

Царицыно. Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

- Мы построим гигантскую школу с бассейном, спортзалом, открытым спортивным кортом, - рассказал глава бюро Сергей Скуратов. - Детских садов будет в два раза больше, поликлиника расширится вдвое. Кроме того, появятся открытые и закрытые спортивные комплексы, большой фитнес-центр, бассейн.

Возможно, в районе может появиться городской музей советской эпохи под названием «Оттепель».

Головинский

Представители столичного «Архитектурного бюро Асадова» предложили строить в районе так называемые неспальные районы. То есть совсем не похожие на сегодняшние, новые общественные пространства с парками и скверами, развлечениями и офисами, детсадами, поликлиниками. В итоге из квартала получится мини-город в городе, из которого при желании можно даже не выезжать в соседние районы или в центр столицы.

Головинский. Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

- Мы хотим сделать район максимально автономным, чтобы именно сюда приезжали выставки и лекторы, а жителям не приходилось бы мотаться для этого в центр города, - объясняют архитекторы.

В таком неспальном районе на верхушках всех домов будут эксплуатируемые кровли - с зеленью и зонами отдыха. На первых этажах домов откроются кулинарные лавки, коворкинги, спортзалы и кафе, соседские центры с сообществами жителей. Причем большинством из них смогут управлять сами жители, чтобы им достались дополнительные рабочие места.

Парковки в основном загонят под землю около домов. Эти места дадут бесплатно переселенцам из пятиэтажек. А вдоль улиц разместят наземные парковки в один ряд.