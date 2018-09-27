По Москве на электробусе - с комфортом, без шума и дыма

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-26T18:45:24+03:00

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Он подкатил в торжественном сиянии светодиодных фар, плавно и беззвучно. Открылись двери, и электробус услужливо склонил к бордюру правый борт, словно приглашая войти. Шагаю внутрь. В дверном проеме меня окатывает мягкой волной теплого воздуха: это тепловая завеса, которая вместе с системой двузонного климат-контроля призвана отвечать за комфорт в поездках по Москве.

Электробус выглядит как близнец столичного рейсового автобуса. Схожесть обеспечивают и голубая окраска, и узнаваемые очертания «лица», и расположение сидений. Но есть и видимые отличия. Чтобы пассажиру проще было понять, какая остановка, в электробусах есть современная мультимедийная система и USB-зарядки, а способность «приседать в реверансе», облегчит жизнь маломобильным пассажирам.

Изменилась и компоновка заднего ряда сидений. Если в дизельном автобусе они расположены на высоком пороге, потому что моторная ниша высока и далеко выдается в салон, то в электробусе, чтобы сесть на заднее сиденье, не надо лезть под потолок - перепад высот уменьшен почти вдвое. Зато на полметра увеличена длина кузова и на 5 сантиметров – ширина. А моторный отсек заняли электрораспределительные щиты, ресиверы пневмоподвески, ручного тормоза, радиатор климатической установки, розетка для подзарядки аккумуляторов, расположенных на крыше. Сам же мотор я обнаружил не сразу. Думал, он, как в троллейбусе, скрыт где-то в подполье. Но из-за сверхнизкого пола он там просто не уместился бы. Видя мое замешательство, кто-то из инженеров объяснил, что электробусе два электродвигателя установлены прямо в ведущий мост. Такое решение и эргономику улучшило, и уровень шума снизило – в салон долетает только шелест, а не гул моторов.

Качество работы тщательно проверяется после каждого производственного этапа

Двигатели получают энергию от расположенных на крыше 4 блоков литий-титанатных батарей. На одной зарядке электробус может проехать до 70 километров. Время зарядки составляет от 6 до 30 минут.

В электробусе заложены новейшие элементы конструкции: крыша из сэндвич-панелей, которая исключает протекание воды, и облегченный каркас, снижающий расход энергии. Он прошел проверку на прочность – производитель гарантирует безопасность в полном объеме.

В салоне электробуса под потолком висят мониторы мультимедийной системы: по ним передается информация о маршруте и городские новости. А оставаться в режиме онлайн пассажирам помогает бесплатный wi-fi. Вот только испытать его мне удалось не с первого раза: в самый неподходящий момент экран смартфона мигнул на прощанье и погас – села батарейка. Знакомая ситуация? Создатели электробуса это учли: в поручнях есть USB-разъемы для подзарядки. Подключаюсь, и – в путь!

«Уважаемые пассажиры! Электробус следует по маршруту №73: Южный вход ВДНХ - 6-й микрорайон Бибирево. Следующая остановка…».

Следующей остановкой стал… сварочно-сборочный цех Нефтекамского автозавода, входящего в структуру «КАМАЗа». Электробус, на котором я прокатился, только-только прошел этапы сборки, а в Москву отправится на днях. Впрочем, его старшие «братья» из первого «призыва», объявленного «Мосгортрансом», с 1 сентября 2018 года уже перевозит пассажиров на 73-м маршруте.

Электробусы оснащены розетками для гаджетов и 2-зонной системой климат-контроля

Электробусы - транспорт будущего. И пафоса в этом утверждении нет. Просто Москва с 2021 года откажется от закупок дизельных автобусов в пользу машин на электрической тяге.

Это вполне объяснимо: для любого мегаполиса экология – главная проблема. Каким бы продвинутым не был дизельный двигатель, он все равно загрязняет окружающую среду. По статистике, 70% всех загрязнений в большом городе производит автотранспорт. Поэтому мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу: постепенно убрать все выбросы от городского транспорта. Так что переход на электробусы будет плавным.

За последние 3 года «Мосгортранс» провел испытания 9 разных моделей электробусов российского, белорусского, венгерского, финского и китайского производства. По итогам тестов специалисты определили и сформулировали технические требования для производителей.

В мае 2018 года состоялись два аукциона на поставку электробусов в Москву. Первыми поставщиками стали КамАЗ и ГАЗ. «Мосгортранс» заключил с ними контракты на поставку в общей сложности 200 машин (по 100 на каждого производителя) и 62 зарядных станций.

Важно, что это сервисные контракты: они обязывают поставщиков поддерживать транспорт в надлежащем состоянии в течение 15 лет.

КамАЗ-6282, который производится на дочернем предприятии «КАМАЗа» в Нефтекамске, это электробус второго поколения. В его конструкцию внесли изменения по итогам тестовой эксплуатации в январе-июне 2017 года.

- Серийные доработки в большей степени касаются электрической части машины – отладки диапазонов работы электрооборудования, быстрой зарядки, накопителей, - рассказал заместитель генерального директора по развитию ПАО «НефАЗ» Евгений Корепанов.

От момента закладки электробуса до выезда его из цеха проходит 5 рабочих смен. Так что до 2019 года «НефАЗ» передаст Москве 50 машин.

- На заводе мы подготовили дополнительные площади, которые предназначены для увеличения производства, - сообщил генеральный директор ПАО «НефАЗ» Сергей Зуйков, выразив уверенность, что сотрудничество с Москвой будет развиваться.