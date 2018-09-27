2018-09-27T17:15:41+03:00
Авто

Набережные в центре Москвы 29 сентября 2018 года перекроют из-за эстафеты

Водителям придется терпеть неудобства из-за огня XXIX Всемирной зимней универсиады
Светлана ВОЛКОВА
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Далее огонь пронесут через 30 крупных российских городовДалее огонь пронесут через 30 крупных российских городов
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В субботу, 29 сентября, в центре столицы пройдет федеральный этап эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады. Из Москвы огонь зимней универсиады «побежит» в Калининград. Там эстафета пройдет 3 октября. Далее огонь пронесут через 30 крупных российских городов.

Напомним, эстафета огня стартовала 20 сентября в Турине (Италия). Факел зимней универсиады уже побывал в Алма-Ате (Казахстан) и Харбине (Китай). Эстафета завершится 1 марта 2019 года в Красноярске - столице XXIX Всемирной зимней универсиады.

Как сообщает сайт мэра Москвы mos.ru, в «Зарядье» в эту субботу в 16.30 состоится церемония встречи огня зимней универсиады-2019. Сам забег стартует отсюда же в 17.15. Факел пронесут по маршруту длиной 7,5 километра.

Поэтому в субботу, 29 сентября, с 12.00 до 19.00 нельзя будет проехать по Москворецкой улице. С 16.00 до 19.00 полностью перекроют также четыре набережные Москвы-реки - Кремлевскую, Пречистенскую, Фрунзенскую и Лужнецкую. Факелоносцы пробегут мимо Александровского сада, храма Христа Спасителя, Российской академии народного хозяйства, Крымского, Лужнецкого и Новоандреевского мостов, а также спорткомплекса «Дружба». Их будут сопровождать машины с движущимися сценами. На них покажут презентации видов спорта, вошедших в программу зимней универсиады. Московский этап эстафеты завершится праздничным концертом в «Лужниках» в 18.00. На Фестивальной алее в «Лужниках» выступят Елена Темникова, Мот и Кравц.

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