2018-09-27T10:22:53+03:00
Происшествия

Трагедия на льду: в Москве во время матча скончался хоккеист "Сокола"

Игра была остановлена после того, как 42-летний мужчина потерял сознание. Спасти спортсмена не удалось - он умер от инфаркта [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Москве хоккеист умер от инфаркта прямо во время матчаВ Москве хоккеист умер от инфаркта прямо во время матчаФото: Скриншот с видео
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Трагически закончился один из матчей любительской Окружной хоккейной лиги (ОХЛ). В воскресенье, 23 сентября, в московском Ледовом дворце "Южный лед" сошлись команды "Диал-Дент" и "Сокол". Игру пришлось остановить после того, как прямо на льду скончался один из одинцовских игроков.

На кадрах с того самого матча видно, как спортсмен в красной форме неожиданно останавливается и теряет сознание. К нему тут же подъезжают другие игроки, а также судья. Недолгое замешательство сменяется отчаянными криками: "Скорую! Врача! Срочно", и тут же на лед выбегает некий молодой человек с аптечкой, вероятно, дежурный врач.

Пока столпившиеся вокруг люди вызывают скорую, несколько человек пытаются оказать помощь распластавшемуся на льду мужчине. Позже выяснится, что речь идет о 42-летнем защитнике "Сокола" Максиме Газуко. Прямо во время матча у мужчины неожиданно остановилось сердце. Попытки спасти его ни к чему не привели. Спортсмен скончался, не приходя в сознание.

Сайт kp.ru писал о том, что похожий случай произошел в августе этого года в Омске. Спустя примерно 10 минут после тренировки любительской хоккейной команды во дворце спорта имени Кожевникова 55-летний игрок Александр Лиханов внезапно упал на лед, согнувшись от сильной боли. Медики прибыли на место инцидента довольно быстро, но помочь мужчине уже не успели. Позже выяснилось, что у него оторвался тромб.

В Москве хоккеист умер от инфаркта прямо во время матча.

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