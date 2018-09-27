Российской индустрии детских товаров необходим информационный навигатор

СЕГОДНЯ 12:04 2018-09-27T12:12:31+03:00

Так считает Уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, с которой наш корреспондент встретилась в открытой студии «Комсомольской правды» на выставке «Мир детства», организованной Минпромторгом России [видео]

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- Анна Юрьевна, успели вы уже пройтись по выставке, посмотреть, кто здесь представлен, какие товары? Какие впечатления?

- Я, конечно, не могла не захватить часть выставки. Говорить о детской индустрии невозможно без того, чтобы ее не потрогать руками, не посмотреть. Это кубики из моего детства и современные товары, это детская мебель, мебель для школ будущего

- Во время выступления на Конгрессе индустрии детских товаров вы говорили о дефиците контента для подростков.

- Дело в том, что в этом возрасте ослабевает родительский контроль. Ребенок вырос, может сам покушать, одеться. Он не нуждается ежеминутно в родительской помощи и поддержке. И вот тут мы сталкиваемся с тем, что подростку зачастую нечем себя занять. Мало фильмов, литературы. Моя старшая дочка читает буквально взахлеб. Она перечитала все, что мы могли найти из наших отечественных фантастов. Пошла по второму кругу. И нам, родителям, нечего ей предложить. Может быть, мы просто не знаем о хороших новинках? Поэтому я всегда особо подчеркиваю недостаточную информированность нашего населения о тех товарах и услугах, которые сегодня есть. Необходимо разработать навигацию по по миру детских товаров.

- А какой должна быть эта навигация?

- Нужна специальная площадка, на которой будут представлены товары, прошедшие сертификацию и имеющие некую гарантию качества. Так, чтобы можно было зайти на сайт, найти то, что интересует и где это можно купить. Со своими шестью детьми я переиграла практически во все игрушки, выучила наизусть все детские книжки и сказки, и мультики. И хочется постоянно открывать для себя и детей что-то новое.

Кроме того, должны быть и оффлайн площадки. Что-то вроде этой выставки. Когда я могу прийти, оценить, потрогать конкретную игрушку, конструктор, инструмент. Вот сегодня мне дали в руки балалайку, я поиграла на ней и подумала: «Не отправить ли своего пятилетнего ребенка на балалайку?»

- Правильно ли я поняла, что это должна быть общефедеральная площадка?

- Начинать нужно с регионов, округов. Попробовать создать пилотные проекты в тех субъектах, которые хотят этим заниматься. Важно, чтобы там были презентованы достижения местных производителей. Я уверена, что Минпромторг работает и над этим тоже. К слову, у нас был положительный опыт взаимодействия с этим ведомством. В России разрабатывается и с 2019 года будет запущен новый вид туберкулинодиагностики, которая ранее производилась только в Англии.

- Как вы выбираете игрушки своим детям?

- Вы знаете, я, конечно, считаю, что я умею выбирать игрушки своим детям. Но иногда мне кажется, что я этого не умею делать. Бывает так, я купила игрушку-конструктор для младшего ребенка, и вдруг я смотрю, что старшие берут и складывают из этого какие-то космические аппараты. Я говорю: «Маша, это же для Левочки, ему два с половиной года» – «Мама, подожди, попозже, попозже». Исходя из своего опыта, я думаю, игрушка должна быть доброй, безопасной и творческой.