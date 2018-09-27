Блогер Кирилл Нечаев борется за контракт с Warner Music

СЕГОДНЯ 13:40 2018-09-27T13:40:30+03:00

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Кирилл Нечаев знаком по проекту #ачтоесли, где он исполняет каверы на популярные песни звезд отечественного шоу-бизнеса голосами других звезд. Так совсем недавно Кирилл поразил сеть «перепевкой» треков Ольги Бузовой и Монеточки. Каждое его видео набирает сотни тысяч просмотров, про него пишут и снимают ведущие СМИ.

В проекте «Музыкастинг» Кирилл решил со своими песнями побороться за профессиональную запись сингла с последующей ротацией на «Новом Радио», съёмку клипа, контракт с Warner Music Russia и выступление на VK Fest 2019. О своем участии в проекте он сообщил в своих социальных сетях. Его поддержали и жюри «Музыкастинга» - Полина Гагарина и Алексей Романоф.

Кроме известного блогера, более 3000 исполнителей со всей страны прислали свои заявки на участие в конкурсе молодых талантов «Нового радио». Жюри конкурса: Полина Гагарина, Роман Емельянов (генеральный продюсер «Нового радио» и генеральный директор ЕМГ), Алесей Романоф (тот самый, который руководил проектом «Винтаж» с Аней Плетневой, и который написал для Лолиты «Раневскую»), Александр Блинов (генеральный директор WarnerMusicRussia) и Константин Сидорков из Вконтакте отобрали 20 самых ярких музыкантов, которые прошли в финал, где поборются за главный приз. Победитель проекта будет выбран народным голосованием. 1 октября на «Новом радио» стартует финальный этап конкурса молодых исполнителей «Музыкастинг». где слушатели могут принять непосредственное участие в судьбе финалистов «Музыкастинга». В любой день финальных эфиров с 1 по 5 октября – достаточно включить «Новое Радио» и голосовать.