2018-09-27T14:49:48+03:00
Умные вещи

«Рамблеру – 22»: спецпроект о пользователях ко дню рождения медиапортала

26 сентября Рамблер отмечает свой 22-й день рождения. Из российской поисковой системы конца девяностых Рамблер вырос в один из крупнейших медиапорталов Рунета. К своему дню рождения они подготовили спецпроект с цифрами и фактами о своих пользователях
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За каждой большой цифрой аудиторных показателей стоят реальные люди, о которых портал рассказывает в своем спецпроекте . Вы узнаете не только официальные факты, но и детали, о которых мы раньше не упоминали: чем увлекаются наши пользователи, где они живут, как проводят свой день и многое другое.

За прошедший год Рамблер сделал много новых интересных вещей. Переосмыслили медийную часть Рамблера и запустили новые тематические вертикали. Новая Почта стала удобнее и быстрей, что пользователи сервиса подтверждают в своих отзывах. Запущенный всего год назад проект Игры вырос из подборки бесплатных онлайн-игр в популярную медийную вертикаль. Проект Рамблер/кино, запущенный в конце лета 2018 года, уже стал значимым источником информации для всех поклонников этого искусства, а Рамблер/финансы в считанные часы после релиза ворвался в тройку самых популярных сайтов Рунета в нише деловых СМИ по данным Mediascope.

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