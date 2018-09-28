Российские мультики - это точка роста в индустрии детских товаров

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-27T15:05:36+03:00

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- Гульназ Маннуровна, на Конгрессе индустрии детских товаров, который проходит в рамках выставки «Мир детства», вы говорили о десятилетии детства. Можете рассказать об этом чуть подробнее?

- Действительно, Президентом Российской Федерации предстоящее десятилетие объявлено десятилетием детства. Правительством утвержден план мероприятий по реализации этой программы, начиная с 2018 года. И сегодняшнюю деловую программу, и нашу встречу на конгрессе с производителями, и представление продукции на выставочном мероприятии мы ориентировали полностью на реализацию этих мероприятий. Мы хотим на площадке форума пообщаться с нашими производителями, «сверить часы», обменяться проблемными вопросами, которые у них есть, и поставить какие-то задачи перед собой на предстоящий год.

- Я прошлась сегодня по выставке и у меня, знаете, появился некий комплекс неполноценности – как много я недодаю своему ребенку. И я ведь понимаю, с чем это связано. О половине товаров, которые здесь представлены, я просто не знаю.

- Разделяю ваши эмоции. Детская индустрия движется семимильными шагами. Дети меняются, вкусы меняются. Детям уже неинтересны простые игрушки, им важно, чтобы эти игрушки развивали их, какие-то новые миры открывали. К сожалению, российский производитель мало представлен на наших торговых площадках. И мы обсуждали это с нашими компаниями. Исследования, которые проводили эксперты, говорят, что родители, и прежде всего молодые родители, больше пользуются социальными сетями, онлайн-площадками. Мы действительно будем двигаться в этом направлении. У нас, например, есть интернет-проект «Сделано для детства». И в рамках этого сайта мы выложили каталог российских производителей, с продукцией. Безусловно, онлайн-площадки будут развиваться.

- Меня очень удивил рост оборота экспорта наших детских товаров.

- Нас – тоже.

- Есть мнение, что западные товары самые качественные, а тут вдруг – раз, и мы врываемся на их рынок. Мы стали настолько конкурентоспособными? Что произошло? Почему такой прорыв?

- Нам кажется, что отчасти это и элемент внимания государства к этой проблеме. Стали проходит различные выставки. Заработал институт развития экспорта, Российский экспортный центр, который предлагает инструменты поддержки. Безусловно, здесь, конечно, и эффект низкой базы, и поэтому у нас такой высокий рост - 16,5%. Мы посмотрели структуру продаж. И прежде всего, это развивающие игры для детей. Это то, что востребовано. И второе направление – это средства санитарии и гигиены для детей.

- А какие инструменты поддержки работают?

- Это инструменты господдержки, которые реализует, как агент правительства, Российский экспортный центр, если мы говорим об экспорте. Вот, к примеру, с производителями сегодня говорили о том, как они попадают на внешние рынки, тяжело ли туда попасть, как сориентироваться для потребителя той или иной другой страны. И два момента, есть два инструмента. Один инструмент – это речь идет об омологации. Что такое омологация? Это когда ты ориентируешь свою продукцию для конкретного потребителя той или иной страны. Если у тебя развивающие игры, то у тебя, безусловно, должны быть игры на языке той страны, куда ты поставляешь свою продукцию. И второе – ориентир на ментальность потребителя, семейные ценности, которые есть в той или иной стране. Еще один момент – это международная сертификация. Очень долгий процесс. И в Российском экспортном центре есть такие специалисты, которые помогают предприятиям малого и среднего бизнеса. И, наконец, затраты на транспортировку товара в разные страны. Мы компенсируем часть затрат. Поэтому я думаю, что если наши предприятия детской индустрии будут активно пользоваться этими инструментами, то это им поможет в продвижении их продукции.

- Какие перспективы вы видите в развитии детской отрасли?

- Поскольку рынок индустрии детских товаров делится на рынок, который поставляет продукцию для образования, здравоохранения, спорта, то это, прежде всего, не только продажа товара, но и продажа услуги, и плюс подготовка методических рекомендаций для преподавателей, которые будут пользоваться этой продукцией. Когда мы смотрим на новую продукцию, надо еще понять, как пользоваться ею, как преподнести ее ребенку. И поэтому мы будем концентрировать наше внимание на этом. У нас есть совместная с Минобразования площадка - салон образования, который традиционно проходит в апреле. И в апреле 2019 года мы будем активно работать с министрами образования, с представителями субъектов Российской Федерации, и будем представлять такую продукцию. Второй рынок – розничный. И наша задача – обеспечить продвижение нашей продукции на внешние рынки и закрепиться на российских рынках, чтобы на полках наших торговых сетей было больше российских производителей. Ну, и безусловно, чтобы потребитель знал продукцию российского производителя. Если мы это сделаем, то мы многого добьемся.

- Последний вопрос. Анимационную продукцию, мультипликацию вы тоже на экспорт представляете?

- Безусловно. Это точка роста. Весь мир работает таким образом. Анимационные образы приходят в детскую индустрию, и у ребенка есть возможность, выйдя из кинозала, получить в торговой сети игрушку - героя из полюбившегося мультика. Мы предусмотрели в бюджете специальный инструмент для реализации данного направления. Нормативный акт находится на рассмотрении в правительстве.