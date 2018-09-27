2018-09-27T16:03:55+03:00
Происшествия

Погода в Москве 28 сентября - 2 октября: Солнечные выходные и бабье лето!

После дождей возвращаются погожие дни. Сначала прохладные, а потом и тёплые. В Гидрометцентре России дали прогноз погоды на 28 сентября - 2 октября
Юлия СМИРНОВА
Поделиться:
Дождей - во всяком случае, сильных - не ожидается всю первую декаду октябряДождей - во всяком случае, сильных - не ожидается всю первую декаду октябряФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В ночь на четверг, 27 сентября, в столице прошли самые сильные дожди с начала осени. И теперь уже сентябрьская норма по количеству осадков перевыполнена. Обычно за первый осенний месяц выпадает 65 мм осадков, в сентябре 2018 года Москве достался уже 71 мм. При том, что первые три недели осени были практически сухими, вся вода вылилась с неба на этой неделе.

Хорошая новость для тех, кому дождей уже хватило. Нас ждёт еще лишь один мокрый день. А потом - возвращение погожего бабьего лета. В Гидрометцентре России дали прогноз погоды в Москве на 28 сентября - 2 октября.

В пятницу, 28 сентября, ночью +2...+7 градусов, днём +10...+15. Пасмурно, дожливо и очень ветрено, порывы будут достигать 20 м/сек.

В субботу, 29 сентября, ночью 0...+5 градусов, местами возможны небольшие дожди. Днём +6...+11, переменная облачность, без осадков.

В воскресенье, 30 сентября, в Подмосковье под утро заморозки до -3 градусов, днём +6...+11. Переменная облачность, сухо.

А с началом октября, вопреки календарю, потеплеет! По ночам, конечно, зябко 0...+5 градусов. А днём +16 и солнечно.

Дождей - во всяком случае, сильных - не ожидается всю первую декаду октября.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Прививку от гриппа сделал практически каждый пятый москвич
В Новой Москве появится еще одна линия метро
В Подмосковье пешеход погиб под колесами электрички
В аэропорту «Домодедово» роботы займутся сортировкой багажа
В Лефортовском тоннеле восстанавливают огнезащитное покрытие
На дороге в Подмосковье произошла стрельба
Онлайн-библиотеки появятся еще на четырех станциях метро
Московская «Скорая помощь» оказалась самой быстрой в Европе
В столице смертность от инфаркта снизилась в три раза
В Москве откроют первый отель под брендом Mandarin Oriental с видом на Кремль
В Москве стало меньше долгостроев
Цех контрафактной бытовой химии нашли в Подмосковье
В парке Горького поставят самый длинный в столице навес из вьющихся растений
Воры обчистили банкомат на 27 тысяч евро под шум сигнализации
В столице раннюю диагностику рака провели более 118 тысяч москвичей
В Марфо-Мариинской обители в центре Москвы завершилось благоустройство
В октябре жители столичного региона смогут увидеть два метеоритных дождя
Московские власти отказались от услуг частных эвакуаторов
Названы сроки начала отопительного сезона в Москве и Подмосковье
Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды