Погода в Москве 28 сентября - 2 октября: Солнечные выходные и бабье лето!

СЕГОДНЯ 15:51 2018-09-27T16:03:55+03:00

Дождей - во всяком случае, сильных - не ожидается всю первую декаду октября Фото: Евгения ГУСЕВА

После дождей возвращаются погожие дни. Сначала прохладные, а потом и тёплые. В Гидрометцентре России дали прогноз погоды на 28 сентября - 2 октября

Изменить размер текста: A A

В ночь на четверг, 27 сентября, в столице прошли самые сильные дожди с начала осени. И теперь уже сентябрьская норма по количеству осадков перевыполнена. Обычно за первый осенний месяц выпадает 65 мм осадков, в сентябре 2018 года Москве достался уже 71 мм. При том, что первые три недели осени были практически сухими, вся вода вылилась с неба на этой неделе.

Хорошая новость для тех, кому дождей уже хватило. Нас ждёт еще лишь один мокрый день. А потом - возвращение погожего бабьего лета. В Гидрометцентре России дали прогноз погоды в Москве на 28 сентября - 2 октября.

В пятницу, 28 сентября, ночью +2...+7 градусов, днём +10...+15. Пасмурно, дожливо и очень ветрено, порывы будут достигать 20 м/сек.

В субботу, 29 сентября, ночью 0...+5 градусов, местами возможны небольшие дожди. Днём +6...+11, переменная облачность, без осадков.

В воскресенье, 30 сентября, в Подмосковье под утро заморозки до -3 градусов, днём +6...+11. Переменная облачность, сухо.

А с началом октября, вопреки календарю, потеплеет! По ночам, конечно, зябко 0...+5 градусов. А днём +16 и солнечно.

Дождей - во всяком случае, сильных - не ожидается всю первую декаду октября.