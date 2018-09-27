Где в столице лучше поселиться: Пять причин купить новостройку на Кутузовском

СЕГОДНЯ 18:00 2018-09-27T18:21:42+03:00

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В Москве с 27 по 30 сентября пройдет крупнейшая в России выставка-ярмарка «Недвижимость от лидеров». В Гостином дворе (ул. Ильинка, 4) соберутся более 200 строительных и девелоперских компаний, агентств недвижимости и банков. Именно сюда стоит пойти, если вы собираетесь в ближайшее время купить новую квартиру и присматриваете подходящий вариант. На своих стендах компании представят макеты новостроек Москвы и Подмосковья, расскажут об инфраструктуре жилых комплексов, планировках апартаментов и их стоимости. Приятный бонус – вместе с информацией можно получить хорошую скидку на свою будущую квартиру.

Накануне открытия выставки редакция «КП» изучила предложения застройщиков и выбрала один из самых привлекательных проектов на рынке новостроек. Комплекс Match Point на Кутузовском уже называют местом, идеально подходящим как для будущих новоселов, так и для тех, кто подумывает о долгосрочных инвестициях. Один из доводов, который эксперты приводят в пользу этого проекта, – при разумных ценах на апартаменты бизнес-класса покупатели получают несомненно высокое качество жизни. Из чего оно складывается? Рассмотрим поподробнее.

1. Местоположение: парки, воздух и до центра рукой подать

Комплекс Match Point компания «Глас-Девелопмент» возводит на западе Москвы в районе Филевский парк, по соседству с Парком Победы и одноименной станцией метро. Два современных корпуса высотой в 13–28 этажей расположатся на дублере Кутузовского проспекта. Западное направление традиционно считается одним из самых престижных на рынке столичной недвижимости: это исторический район со сложившейся инфраструктурой и хорошей репутацией, место, где комфортно жить и где определенно не будет проблем с соседями. Прямой выезд на дублер Кутузовского проспекта обеспечивает отличную транспортную доступность: до Садового кольца можно домчать за 20 минут, рукой подать до «Москва-Сити» и Третьего транспортного кольца. Добраться до центра города без машины тоже несложно: станция метро «Парк Победы» всего в десяти минутах ходьбы, еще 15 минут – и вы у стен Кремля. Согласитесь, здорово тратить на дорогу от дома до работы всего полчаса.

Сэкономленное на дороге время можно провести более приятным образом – например, отправиться на пробежку или просто погулять, вернувшись вечером домой. По соседству с комплексом Match Point расположились Парк Победы и Филевский парк, и из окон верхних этажей открывается впечатляющий вид на море зелени вокруг. В этот момент, глядя на шумящие кроны деревьев, понимаешь, что в погоне за свежим воздухом совсем необязательно селиться в часе езды от Москвы, зеленые оазисы можно найти и рядом с центром мегаполиса. Апартаменты со всех сторон окружают зеленые зоны – это создает ощущение жизни на природе при всех плюсах городского комфорта.

2. Широкий выбор планировок

Проект Match Point предлагает апартаменты на любой вкус, от 28 кв. метров до 185 кв. метров: есть небольшие студии, а есть просторные квартиры для большой семьи. Комплекс строится с применением современных технологий, элегантные фасады будут отделаны натуральными материалами. Срок сдачи – четвертый квартал 2019 года, а это значит, что новоселье будущие жители смогут отметить в скором будущем.

3. Инфраструктура и подземный паркинг

Тем, что рядом с новостройками одновременно возводятся школы и детские сады, уже никого не удивишь – это продиктовано градостроительными нормами. Появление других объектов инфраструктуры – магазинов, кафе, салонов красоты и т. д. – это уже инициатива компаний-застройщиков, старающихся предложить покупателям апартаментов не только квадратные метры, но и все удобства для жизни. Комплекс Match Point – не исключение: вся необходимая инфраструктура разместится на первых этажах жилых корпусов, а также в небольшом административно-деловом центре на территории комплекса. Появится здесь и прогулочная зона, а также игровая площадка для детей. Играть во дворе дети смогут совершенно безопасно: им не будут мешать въезжающие и выезжающие машины. Весь личный транспорт владельцев апартаментов разместится в подземной трехуровневой парковке, рассчитанной на 1600 автомобилей. К слову, примерно столько в комплексе и апартаментов, то есть машино-местами будут обеспечены практически все жители Match Point.

4. Со спортом по жизни

А теперь о главном – о том, чем не может похвастаться ни один другой жилой комплекс столицы: частью квартала Match Point станет пятиэтажная крытая спортивная волейбольная арена международного уровня на 3500 зрительских мест. По окончании строительства ее превратят в главную тренировочную базу титулованной московской волейбольной команды «Динамо».

Кроме главной арены в спортивном комплексе оборудуют два тренировочных поля, тренажерный зал и зал специальной физической подготовки. К слову, часть тренажеров предназначена специально для юных спортсменов, ведь у детей и подростков совершенно иные требования к физическим нагрузкам. Появятся здесь и банный комплекс, массажные кабинеты и медицинский центр. Для детей откроются спортивные секции и кружки, занятия в них будут проводить те же самые профессионалы, которые будут работать со спортсменами общества «Динамо». И если кто-то мечтает, чтобы его ребенок занимался спортом на серьезном уровне, – ему точно сюда.

Резонный вопрос: не будет ли арена в дни проведения спортивных соревнований слишком беспокойным соседом для обитателей жилых корпусов? Безопасность и комфорт здесь были продуманы еще на этапе проектирования: на закрытую территорию комплекса не смогут попасть посторонние. Скопления автомобилей под окнами домов тоже не будет – у арены предусмотрена отдельная подземная парковка.

5. Уникальное предложение по покупке на выставке

Посетителей выставки «Недвижимость от лидеров» в Гостином дворе ждет специальная акция: пятнадцать апартаментов в квартале Match Point на Кутузовском проспекте гости выставки смогут приобрести со специальной скидкой 12%. Другие подробности о проекте и условия приобретения апартаментов на выгодных условиях можно уточнить на стенде компании «Галс-Девелопмент».