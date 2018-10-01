Начало отопительного сезона 2018 в Москве: Когда включат батареи, куда жаловаться

СЕГОДНЯ 01:01 2018-09-27T16:22:03+03:00

В течение месяца отопление в квартире в общей сложности вправе отключать не более чем на 24 часа. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Изменить размер текста: A A

В соседних домах в моем районе уже включили отопление. А в моей пятиэтажке батареи в одних квартирах еле теплые, в других почему-то холодные. В районной диспетчерской жалобу приняли, но пока проблема не решилась. Что делать, если тепло запустили, но батареи не греют?

Полина Леонова. Юго-Восточный округ.

Отопительный сезон 2018 в Москве стартовал в этом году раньше положенного по нормам - с 25 сентября. Коммунальщики обычно подавали тепло, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не превышает плюс восемь градусов. Но сейчас батареи начали нагревать с первым похолоданием.

Как объяснили в столичной мэрии, если с начала запуска отопления, то есть с 25 сентября, прошло пять и более дней, а батареи так и остались холодными или греют слабо, можно пожаловаться любым удобным способом:

1. По телефону

- в Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы - (495) 539-53-53 (круглосуточно);

- на «горячую линию» Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) - (495) 539-59-59 (круглосуточно). Операторы принимают сообщения о неполадках в системе тепло- и водоснабжения, например, вытекание горячей воды на земле или из люка, выделение пара, аварии на общедомовых сетях тепла и горячей воды;

- в свою управляющую компанию в том случае, если она не подключена к единой диспетчерской службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы. Номер телефона можно найти на портале «Дома Москвы» (dom.mos.ru). Для этого в строке поиска достаточно указать несколько начальных символов названия своей улицы, например, 800-летия Москвы. Полностью указывать адрес не нужно.

2. Через интернет

- с помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы» в разделе «Единый диспетчерский центр»;

- через электронную приемную на сайте мэра Москвы (mos.ru) в Мосжилинспекцию. Сюда же можно сообщить о проблеме с отоплением по электронной почте mgi@mos.ru или лично по адресу: проспект Мира, дом 19, пн. - чт. - 8.00 - 17.00, пт. и предпраздничные дни - 8.00 - 15.45. Перерыв – 12.00 - 12.45. Напомним, по закону письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. В отдельных случаях этот срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. При этом заявителя должны обязательно предупредить об этом решении. Помимо этого, москвичи могут по предварительной записи прийти на личный прием к руководителям Мосжилинспекции. Справки по отправленным в инспекцию обращениям горожан - (499) 763-18-56;

- на сайт столичного правительства - «Наш город» (gorod.mos.ru). Здесь в разделе «Многоквартирные дома» можно круглосуточно оставлять жалобы на холод в подъезде и отключения горячей воды. При этом для подтверждения, что вы действительно живете в этом доме, нужно указать номер вашего финансово-лицевого счета плательщика (ФЛС). Это десять цифр, которые напечатаны с пометкой «Плательщик» в вашей квитанции на квартплату. Ответ обязаны дать в течение восьми дней, но обычно быстрее - в среднем 3 - 4 дня.

КАКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА ДОЛЖНА БЫТЬ В ДОМЕ

Во время отопительного сезона 2018 в Москве при условии, что жильцы у себя утеплили окна и двери, температура воздуха в квартире должна быть такой:

- в жилой комнате, в кухне, санузле - не ниже +18 градусов (в угловых комнатах - не ниже +20 градусов);

- в межквартирном коридоре - не ниже +16;

- в вестибюле, на лестничной клетке - не ниже +14.

Кроме того, в нежилых зданиях температура по нормам не должна опускаться ниже таких цифр:

- в детском саду: в игровой комнате яслей - 22 градуса тепла, в игровых комнатах остальных групп - 21 градус, в спальнях - 19 градусов (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13);

- в школе - 18 градусов;

- в офисе - 20 градусов, если ваша работа не связана с активными физическими нагрузками.

МОГУТ ЛИ СДЕЛАТЬ ПЕРЕРАСЧЕТ

Чтобы проверить температуру воздуха в жилых помещениях, сначала нужно закрыть все окна и двери. Термометр держат в центре самой большой комнаты в квартире, примерно на пересечении диагоналей, зрительно проведенных из углов. Измерение проводят на высоте 1,1 и 1,7 метра от поверхности пола и на расстоянии 0,5 метра от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов.

Специалисты могут измерить «погоду» в квартире с помощью точных приборов, соответствующих требованиям ГОСТ 30494-96, и выдадут заключение, нарушены ли нормы. Затем управляющая компания должна составить акт. В нем указывают нарушения параметров качества, время и дату начала не предоставления услуги или предоставления услуги ненадлежащего качества. Этот документ подписывается исполнителем услуг - управляющей компанией и жильцом, обратившимся с жалобой. Акт считается основанием для перерасчета квартплаты. Его нужно самому передать в свой центр госуслуг «Мои документы» или оставить в управляющей компании, если она самостоятельно оформляет расчеты и начисления за «коммуналку».

По правилам плата за отопление рассчитывается исходя из среднемесячного потребления тепловой энергии за предыдущий год. То есть начисления за текущий год указывают в платежке ежемесячно равными долями в размере 1/12 стоимости услуги, потребленной за предшествующий год. Сумма за отопление корректируется один раз в год. В феврале следующего года проверяют данные об израсходованном в жилом доме тепле. Затем в первом квартале корректируют начисления по услуге «Отопление» за текущий год.

В случае споров или разногласий обращайтесь в Мосжилинспекцию. Если инспекторы найдут нарушения, то управляющую компанию заставят сделать перерасчет и вернуть жителям разницу между поступившей оплатой и фактической стоимостью потребленного тепла. В подобных ситуациях москвичам уже возвращали на один дом в среднем от 400 тысяч рублей до 15 миллионов рублей.

ВАЖНО!

В течение месяца отопление в квартире в общей сложности вправе отключать не более чем на 24 часа. Единовременно лишить жителей тепла могут при сохранении температуры в помещении:

- выше +12 градусов - не более чем на 16 часов;

- от +10 до +12 градусов - на 8 часов;

- от +8 до +10 градусов - на 4 часа.

За каждый лишний час плата за отопление за то время, когда отключили батареи, снижается на 0,15 процента. Кроме того, за каждый час отклонения температуры воздуха плата также уменьшается на 0,15 процента, хотя по нормам такое нарушение в жилом доме не допускается. Но в крайнем случае ночью от 0.00 до 5.00 все же разрешается снижение нормативной температуры не более чем на 3 градуса. А превышение допустимо не более чем на 4 градуса (согласно постановлению правительства РФ № 354 от 06.05.11 г.). А в детских садах и школах запрещено отключать батареи до конца отопительного сезона.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

1 октября - Управление заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития;

2 октября - Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы;

3 октября - Департамент по конкурентной политике Москвы;

4 октября - Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы;

5 октября - Департамент образования Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Правда ли, что в Академическом районе столицы отказались от строительства парка «Заповедный луг»?

В нашем районе по проекту жителей собирались обустроить парк «Заповедный луг» с растениями и насекомыми из Красной книги. Тендер на разработку необходимых документов наша управа провела, но потом почему-то расторгла договор с компанией-победителем тендера. А новый конкурс пока не назначен. Жители беспокоятся, что новое место отдыха у нас так и не появится. Правда ли, что в Академическом районе столицы отказались от парка «Заповедный луг»?

Александра Егорова, ул. Профсоюзная.

За разъяснением мы обратились в управу Академического района Юго-Западного округа Москвы.

- Тендер был расторгнут с ООО «Эра Проект» на основании предостережения Гагаринской межрайонной прокуратуры в связи с допущенной технической ошибкой в решении Совета депутатов Академического района Москвы, - ответила глава управы Академического района столицы Эльвира Шигабетдинова. - Открытый конкурс на разработку проектно-сметной документации будет объявлен после внесения изменений в решение Совета депутатов. Сроки зависят от Совета депутатов Академического района. Работы по созданию парка смогут начаться после разработки проектно-сметной документации. Парк будет создаваться в рамках проекта жителей.

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.