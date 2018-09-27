Определи эко-будущее Москвы

СЕГОДНЯ 18:05 2018-09-27T18:11:11+03:00

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До 16 октября все желающие смогут подать заявку на Премию Правительства Москвы в области охраны окружающей среды. Мероприятие организовано Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. В этом году за почетное звание лауреата сразятся СМИ, архитекторы, представители образовательных организаций, крупных корпораций и холдингов.

Прошедший год в России стал Годом экологии и особо охраняемых природных территорий — эко-инновации сделали Москву не только более дружелюбной и привлекательной, но и улучшили экологическую ситуацию. С 2010 по 2017 год удалось снизить объем вредных выбросов от автотранспорта на 140 тысяч тонн. За этот период заметно выросли и возможности мониторинга атмосферного воздуха — появилось 23 новых станций.

Все больше горожан задумываются об экологичном образе жизни и привлекают внимание к вопросам охраны окружающей среды. Растет число участников проекта по раздельному сбору мусора «Разделяй и используй!» — в этом году общими усилиями собрано 37,6 тонн отходов, а в рамках акции «Час Земли» в 2017 году более 1700 зданий столицы отключили подсветку для экономии природных ресурсов.

Премия Правительства Москвы в области охраны окружающей средыпризвана развивать тренд на эко-осознанность и инновации в сохранении природных ресурсов столицы. В центре внимания — проекты и организации, которые внесли вклад в развитие общественной вовлеченности в вопросы экологии, климатического баланса и формирования «умных» городских пространств. Среди победителей прошлых лет — проект с использованием экологически чистых энергетических технологий «Чистое дело», просветительский проект «III Кубок экологических кейсов eco solution cup — 2016», движение по глубокой переработке отходов, акция «Сделаем Москву парком!» и проект «Экология большого города» в программе «Деловое утро» (НТВ).

В этом году ожидаются заявки от архитектурных бюро, СМИ, компаний и образовательных учреждений. На мероприятие уже обратили внимание Высшая школа урбанистики им. А. А. Высоковского, Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», Архитектурная школа МАРШ, Британская высшая школа дизайна, известные корпорации и ведущие девелоперские компании России.

Рассмотрение заявок пройдет на заседании Комиссии по присуждению премий Правительства Москвы в области охраны окружающей среды под председательством руководителя Департамента Антона Кульбачевского. Он же объявит победителей и вручит лауреатам денежные гранты в размере 200 000 рублей за первое место и 100 000 рублей за второе.

Премии будут вручены в четырех номинациях:

Лучший реализованный проект с использованием экологически чистых и энергосберегающих технологий

Лучший эколого-образовательный и эколого-просветительский проект

Лучшие журналистские материалы, теле- и радиопередачи об экологии Москвы

Лучшие достижения в области охраны окружающей среды представителей общественных экологических объединений.

К рассмотрению принимаются только реализованные проекты, опубликованные в СМИ, внедренные в хозяйственную деятельность или эко-образование. Актуальность — не менее чем за год до даты опубликования информации о проведении Конкурса. Поданные проекты оценят, исходя из наличия инновационных подходов, актуальности темы и эффективности предложенных решений. Будут учитываться реальный вклад проекта в охрану окружающей среды и социальная значимость. Правительство Москвы и столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды приглашают всех желающих представить свои проекты.

Дополнительная информация и анкета участника по ссылке.

Прием конкурсных материалов осуществляется до 16 октября 2018 года по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 11, к. 1, комн. 1420, Управление ООПТ.