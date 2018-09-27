С рекламой в Москве боролся не только Сергей Собянин

СЕГОДНЯ 19:05 2018-09-27T19:27:55+03:00

В последнее время часто звучит тема масштабной реконструкции столицы. Грандиозные планы по созданию новой Москвы существовали и раньше

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Почти 100 лет назад, после окончания Гражданской войны, начался этап разработки документации по развитию города. О советском и современном этапах реконструкции столицы "КП" рассказал старший научный сотрудник отдела «Пресня» Музея современной истории России Денис РОМОДИН.

– Денис Витальевич, перестройка города идет постоянно, и некоторые жители этим не довольны. Мол, разрушаются старые городские ткани. А планы обрастают самыми разными мифами.

– Очень часто мы слышим, будто Москву разрушили: кто-то костерит большевиков, кто-то пеняет на Лужкова... На самом деле город менялся постоянно и в той или иной степени разрушался. В древние времена Москва страдала от набегов захватчиков и пожаров. Сами жители часто разрушали старые постройки, освобождая место для новых. Так, например, в начале XX века многоэтажные доходные дома стали сменять классическую малоэтажную застройку Москвы.

Мифов тоже всегда было предостаточно. До войны судачили, что Москву хотят превратить в южный город, изменив климат. В последующие годы на полном серьезе утверждали, что правительство собирается возвести летающие дома - многоярусные жилища-коммуны, неподвижно парящие над землей с помощью атомных двигателей. Хотя это и не совсем слух: такая идея действительно была у архитектора Георгия Крутикова.

Летающие дома-коммуны.

– Какие неожиданные идеи предлагались для реконструкции столицы в XX веке?

– В 1920-х и начале 1930-х годов активно обсуждался Генеральный план новой Москвы. Были довольно интересные предложения. Например, архитектор Николай Ладовский считал, что Москва сотни лет была радиально-кольцевым городом-крепостью, у которого не было общественного пространства и зданий, необходимых для функционирования столицы. Архитектор предложил разомкнуть одно из колец и дать городу возможность динамического развития в заданном направлении (вдоль «оси»). Москва должна была принять форму кометы с историческим центром города в качестве ядра; осью служила бы Тверская улица. Со временем Москва, развиваясь в северо-западном направлении, могла слиться с Ленинградом, который архитектор также хотел развивать в сторону столицы.

А известный франко-швейцарский градостроитель Ле Корбюзье и вовсе предлагал разделить Москву на прямоугольную сетку и фактически построить новый город на месте прежнего, сохранив лишь кремль и Китай-город.

Архитектор Эль Лисицкий предлагал строить горизонтальные небоскребы – вытянутые по горизонтали двух-трехэтажные корпуса с центральным коридором. Корпуса должны были вытягиваться над землей на высоту около 50 м и стоять на трех вертикальных опорах, в которых планировалось разместить лифты и лестницы. Такие вытянутые дома на ножках экономили бы место для площадей и скверов.

Горизонтальные небоскребы Лисицкого.

– Один из масштабных проектов реконструкции – Генплан 1935 года. Насколько сегодня актуальны его идеи?

– Конечно, этот план сильно устарел, но некоторые его идеи были воплощены в современной реконструкции. Это Третье транспортное кольцо и Краснопресненский проспект, который проложен от Звенигородского шоссе до трассы М9 («Новая Рига»).

– А есть ли какие-то проекты времен сталинской реконструкции, которые можно было бы использовать сегодня?

– Можно было бы взять на вооружении проект по передвижке домов. Когда в Москве в 30-е годы началась масштабная реконструкция, много домов планировалось к сносу. Но нашли способ получше. Здания решили передвигать. Например, в 1940-м была подвинута глазная больница на Тверской. Здание сначала повернули на 97 градусов, а потом сместили на 20 м. Жилые дома передвигали без выселения людей! Этой теме Агния Барто даже посвятила стихотворение «Дом переехал».

Технологию передвижки домов сегодня используют на Западе: например, в Цюрихе таким образом передвинули фабрику. А у нас почему-то считают, что лучше снести.

– Мэр Сергей Собянин начал масштабный проект по реконструкции столицы с того, что освободил центр города от наружной рекламы. А в прежние времена с рекламными вывесками как-то боролись?

– О борьбе с рекламными объявлениями начали думать еще до революции. Во время непогоды их часто сносило, что нередко приводило к человеческим жертвам. Но началась Первая мировая и об этой проблеме забыли и вспомнили уже с установлением советской власти, которая начала борьбу с обилием вывесок. Многие архитекторы на конторских и торговых зданиях стали предусматривать специальные ниши для рекламы, чтобы объявления не были хаотичными. Но это были только первые шаги.

Город активно занялся этой проблемой в 1960-х годах, когда реклама стала художественным элементом и ее вписывали в облик улиц и зданий. Такой экспериментальной улицей в те годы стала улица Кирова (сейчас ей вернули прежнее название - Мясницкая). Именно тогда вывески сделали частью архитектурного облика улицы. Шрифт, символика магазинов подбирались так, чтобы на улице не было хаотичности, все вывески были видны пешеходу, а сама реклама не портила архитектуру зданий.

Чтобы рекламные вывески не были хаотичными, в зданиях начала XX века предусматривались специальные ниши. Фото: pastvu.com

– Что не было реализовано за последние 20 лет и почему?

– Из-за кризисов 1998, 2008-2009 и второй половины 2010-х годов не были реализованы многие проекты. Например, пришлось отказаться от строительства нового высотного кольца Москвы или превращения проспекта Сахарова в новую деловую улицу. Существенно менялся и проект «Москва-Сити»: от разряженной еще не такой высотной застройки - к более плотной.

Жалко, что в Сити не появилось задуманного шпиля на башне «Федерация». В итоге весь облик Сити, который и так очень спорный и не составляет единого ансамбля, - очень проиграл. Получился «частокол» небоскребов. А вот то, что не появилось новое высотное кольцо Москвы, может и к лучшему - проекты зданий были очень слабыми с архитектурной точки зрения и пытались копировать «сталинские высотки» Москвы.