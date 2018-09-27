Сестер Хачатурян, убивших отца, отпустили под домашний арест

СЕГОДНЯ 20:14 2018-09-27T20:20:31+03:00

До суда Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян содержались в СИЗО Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Этим девушкам предъявили обвинение по «тяжелой» статье - «Убийство, совершенное группой лиц». До суда Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян отправили в СИЗО. И вдруг следователи обращаются в Басманный суд с ходатайством об изменении им меры пресечения. Вместо заключения под стражу - запрет определенных действий. Иначе говоря, домашний арест.

Напомним, в конце июля в доме на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего Михаила Хачатуряна. Дочери убитого признали вину. Но в ходе следствия выяснились шокирующие подробности: много лет Михаил издевался над родными дочерьми, и не только морально. Прошло несколько экспертиз, и в результате следователи посчитали, что девушки могут ждать суда не в изоляторе, а в более комфортной обстановке.

27 сентября на заседание по избранию меры пресечения пришли все родственники Марии, Ангелины и Крестины. Причем как со стороны матери, так и со стороны погибшего отца.

Дяди, тети с мужьями и сожителями, и названный брат Арсен прибыли полным составом в сопровождении адвоката.

Первой по коридору с конвоем провели Ангелину. Девушка улыбнулась, увидев бабушку и маму в толпе. Женщины тут же расплакались и достали валерьянку.

- Ой, волосы отрезала, - вздохнула бабушка. - Тяжело с длинными в тюрьме-то.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/670772" frameborder="0"></iframe> Видео из коридора Басманного суда.Дина КАРПИЦКАЯ

Началось заседание по Ангелине.

Потерпевшие, родственники погибшего Михаила Хачатуряна, заняли весь первый ряд.

Следователь и прокурор заявили ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме. Предполагалось оглашение мотивов преступления, а они касаются интимных подробностей и состояния здоровья обвиняемой.

Напряжение, царившее в коридоре Басманного суда в процессе ожидания было такое сильное, что даже случилась драка. Подрались Арсен, названный сын Михаила Хачатуряна, и Сергей, его родной старший сын.

Как стало известно «КП», в зале заседаний тоже было жарко. Родная сестра Михаила Хачатуряна Наира выступала крайне эмоционально. На грани истерики. Она была категорически против, чтобы племянницу выпустили из СИЗО.

И вот всех пригласили в зал. Судья Юлия Сафина приняла решение удовлетворить ходатайство следствия. Ангелина Хачатурян будет жить на арендованной квартире до 28 декабря. Одно из главных ограничений - она должна быть дома с 9 вечера до 7 утра, в остальное время может свободно передвигаться по городу (подробнее о других запретах).

Заседания по Марии и Крестине начались позже, одно за другим. Девушек освободили из СИЗО на тех же условиях. Только самая младшая Мария будет жить не в съемном жилье, а вместе с мамой в квартире, где прописаны все сестры, и где буквально накануне родственники девушек закончили ремонт.

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