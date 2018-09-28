Племянница отравленного в Солсбери шпиона Виктория Скрипаль попала в аварию в Подмосковье

СЕГОДНЯ 14:58 2018-09-28T15:02:48+03:00

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Виктория Скрипаль с семьей живет в Ярославле. После того, как ее дядю отравили и разразился международный скандал, в свой адрес она не раз слышала оскорбления и даже угрозы. В одном из интервью «Комсомольской правде» женщина рассказывала, что на популярном интернет-ресурсе писали вещи, типа «вали из города к своему дяде-предателю». И даже расклеивали против Виктории листовки на доме, где она живет.

- И вот на нашей машине прямо на дороге лопнуло переднее колесо. Я не знаю, с чем это связывать. То ли с делом дяди, то ли с моими личными недоброжелателями (а они есть, так как избиралась на пост председателя нашего ТСЖ)... Не знаю, что и думать. В среду мы с мужем ехали в Москву на съемки ток-шоу. Вдвоем, он был за рулем. И тут вдруг резко машину повело влево. Мы ничего понять не можем. Я кричу «Держи руль!». Но все хуже и хуже. В итоге нас отбросило прямо в отбойник. Хорошо еще, что скорость была не большая, около 80 км/ч. А так я не знаю, что бы было.

Авария произошла прямо на трассе Ярославль — Москва, уже в границах Московской области. Обратно в Ярославль авто отправили на эвакуаторе. А супруги добирались своим ходом.

- Мы не пострадали, но машина сильно разбита. Я не думаю, что это случайность. Мой супруг всегда очень тщательно готовит автомобиль к поездке в столицу. С вечера моет, проверяет колеса. А балансировку мы делали буквально на прошлой неделе.

В полицию с соответствующими заявлениями Виктория Скрипаль не обращалась. Медицинская помощь ни ей, ни мужу тоже не понадобилась.