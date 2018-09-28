Экономь вместе с «Комсомольской правдой»!

СЕГОДНЯ 18:26 2018-09-28T18:29:05+03:00

Все, что нужно сделать, вырезать купон и предъявить его на кассе магазина

Изменить размер текста: A A

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

«Полезная газета» - это целая страница купонов с уникальными скидками. Мы следим, чтобы предложения были выгодными и не дублировались в других источниках. Найти купоны можно будет в ежедневных выпусках «Комсомольской правды» с понедельника по субботу, а также в журнале «Телепрограмма».

ЗАЧЕМ ЭТО ЧИТАТЕЛЮ?

Это выгодно! Все, что нужно сделать, вырезать купон и предъявить его на кассе магазина. Больше того, у наших читателей есть возможность заказать скидки на те товары и в тех торговых точках, которые им нужнее всего. Просто дайте нам знать, что вам интересно, а мы обо всем договоримся.

КОНКРЕТНО

Что проект развивался и был максимально полезным, нам важна обратная связь. Поэтому звоните и пишите нам!

Телефон: 8(495)777-02-82 (доб. 2230)

Электронная почта: kupon@phkp.ru