The Telegraph назвал московские фестивали лучшими в мире

СЕГОДНЯ 13:56 2018-09-30T14:01:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Пока мы тут критикуем столичных дизайнеров за их слишком смелые инсталляции и арт-объекты (одна «зеленая голова» чего стоила возле памятника Пушкину), зарубежные СМИ рубят правду-матку. Наотмашь. И утверждают, что в Москве лучшие в мире рождественские ярмарки и фестивали.

Например, в рейтинге издания The Telegraph мы в десятке лучших (по соседству с Торонто, Гонконгом, Страсбургом, Баден-Баденом и другими городами). Авторы исследования по достоинству оценили рождественские ярмарки в Москве, «наполненные запахом глинтвейна, теплыми пряниками и икрой». Но прежде советуют туристам исследовать 400 световых установок, которые освещают российскую столицу в это время. Цена тура из Петербурга в Москву, включая билеты на скоростной поезд, ежедневный завтрак, два ужина и проживание на шесть ночей - от 1325 фунтов стерлингов (113,7 тысяч рублей).

Мэр Москвы Сергей Собянин сделал перепост этой заметки у себя в Твиттере. И подписал, что уже скоро «это будет актуально».

Кстати, параллельно с этим медиахолдинг CNN включил российскую столицу в десятку городов, которые хорошо посещать осенью. Особенно это касается музеев-заповедников «Царицыно» и «Коломенское». Там так красиво в эту пору, что даже иностранцы начинают писать стихи на русском языке. Шутка.

Напомним, главный зимний фестиваль Москвы начнется 21 декабря и завершится 13 января. В эти дни столица в очередной раз окунется в сказку, наполненную мастер-классами, квестами, спектаклями, играми, ледовым балетом и праздничными блюдами.

В ТЕМУ

Фестиваль "Путешествие в Рождество" в Москве в 2018-2019 году: Сказочная атмосфера зимнего праздника

Одно из самых ярких событий зимы Фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет в Москве с 21 декабря 2018 года по 13 января 2019-го (подробности).