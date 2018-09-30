2018-09-30T14:01:02+03:00
Общество

The Telegraph назвал московские фестивали лучшими в мире

Незатейливое сообщение на сайте британского издания не прошло мимо глаз Сергея Собянина
Игорь ПАВЛОВ
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Авторы исследования по достоинству оценили рождественские ярмарки в Москве, «наполненные запахом глинтвейна, теплыми пряниками и икрой»Авторы исследования по достоинству оценили рождественские ярмарки в Москве, «наполненные запахом глинтвейна, теплыми пряниками и икрой»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Пока мы тут критикуем столичных дизайнеров за их слишком смелые инсталляции и арт-объекты (одна «зеленая голова» чего стоила возле памятника Пушкину), зарубежные СМИ рубят правду-матку. Наотмашь. И утверждают, что в Москве лучшие в мире рождественские ярмарки и фестивали.

Например, в рейтинге издания The Telegraph мы в десятке лучших (по соседству с Торонто, Гонконгом, Страсбургом, Баден-Баденом и другими городами). Авторы исследования по достоинству оценили рождественские ярмарки в Москве, «наполненные запахом глинтвейна, теплыми пряниками и икрой». Но прежде советуют туристам исследовать 400 световых установок, которые освещают российскую столицу в это время. Цена тура из Петербурга в Москву, включая билеты на скоростной поезд, ежедневный завтрак, два ужина и проживание на шесть ночей - от 1325 фунтов стерлингов (113,7 тысяч рублей).

Мэр Москвы Сергей Собянин сделал перепост этой заметки у себя в Твиттере. И подписал, что уже скоро «это будет актуально».

Кстати, параллельно с этим медиахолдинг CNN включил российскую столицу в десятку городов, которые хорошо посещать осенью. Особенно это касается музеев-заповедников «Царицыно» и «Коломенское». Там так красиво в эту пору, что даже иностранцы начинают писать стихи на русском языке. Шутка.

Напомним, главный зимний фестиваль Москвы начнется 21 декабря и завершится 13 января. В эти дни столица в очередной раз окунется в сказку, наполненную мастер-классами, квестами, спектаклями, играми, ледовым балетом и праздничными блюдами.

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