2018-09-30T16:20:56+03:00
Общество

1 октября в Москве закончится сезон фонтанов

Все конструкции начнут консервировать и готовить к морозам
Игорь ПАВЛОВ
Поделиться:
В понедельник воду полностью перекроютВ понедельник воду полностью перекроютФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Как бы ни хотелось продлить бабье лето, а зима все равно приближается. В ночь на 30 сентября в Москве даже слегка подморозило. В столичных многоэтажках запускают отопление. Дворники набивают мешки желтыми листьями. А все городские фонтаны сворачивают перед долгой зимой и готовят к следующему сезону. В понедельник воду полностью перекроют. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, во время консервации все элементы очищают от минеральных отложений с помощью химических средств. После этого снимаются форсунки, светильники, различные насадки и перекрывается насосное оборудование.

Некоторые конструкции приходится полностью демонтировать. Например, 16 «плавающих» фонтанов на Водоотводном канале. А некоторые защищать перед морозами более тщательно, чем остальные. Скажем, «Репинский» и «Пушкинский» фонтаны закроют металлическими щитами, а светодинамический фонтан в «Царицыне» законсервируют с помощью специального купола.

На данный момент в Москве 600 фонтанов, бассейнов и водных устройств. В сентябре этого года в парке имени Святослава Федорова появился еще один «сухой фонтан» площадью 200 квадратных метров (как на территории Парка Горького возле Третьяковки). Только полторы сотни водяных струй можно еще и подсвечивать яркими цветами.

Открывают водный сезон обычно в конце апреля (в зависимости от погоды).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин: «Важно, чтобы креативные молодые люди и представители власти слушали и слышали друг друга»
Фестиваль креативных лидеров «Трансформаторы. Практика будущего» собрал в Туле ведущих специалистов по архитектуре, дизайну и урбанистике из разных регионов России
Новости 24
В Москве поменялись маршруты автобусов с 30 сентября
Послушника церкви убили и скинули в колодец в Подмосковье
Человек погиб, двое ранены в подмосковном ДТП
В столичных больницах пройдут дни открытых дверей
Заместитель мэра столицы Петр Бирюков: "Отопительный сезон успешно стартовал в Москве"
Прививку от гриппа сделал практически каждый пятый москвич
В Новой Москве появится еще одна линия метро
В Подмосковье пешеход погиб под колесами электрички
В аэропорту «Домодедово» роботы займутся сортировкой багажа
В Лефортовском тоннеле восстанавливают огнезащитное покрытие
На дороге в Подмосковье произошла стрельба
Онлайн-библиотеки появятся еще на четырех станциях метро
Московская «Скорая помощь» оказалась самой быстрой в Европе
В столице смертность от инфаркта снизилась в три раза
В Москве откроют первый отель под брендом Mandarin Oriental с видом на Кремль
В Москве стало меньше долгостроев
Цех контрафактной бытовой химии нашли в Подмосковье
В парке Горького поставят самый длинный в столице навес из вьющихся растений
Воры обчистили банкомат на 27 тысяч евро под шум сигнализации
В столице раннюю диагностику рака провели более 118 тысяч москвичей
В Марфо-Мариинской обители в центре Москвы завершилось благоустройство
В октябре жители столичного региона смогут увидеть два метеоритных дождя
Московские власти отказались от услуг частных эвакуаторов
Названы сроки начала отопительного сезона в Москве и Подмосковье
Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды