1 октября в Москве закончится сезон фонтанов

СЕГОДНЯ 16:10 2018-09-30T16:20:56+03:00

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Как бы ни хотелось продлить бабье лето, а зима все равно приближается. В ночь на 30 сентября в Москве даже слегка подморозило. В столичных многоэтажках запускают отопление. Дворники набивают мешки желтыми листьями. А все городские фонтаны сворачивают перед долгой зимой и готовят к следующему сезону. В понедельник воду полностью перекроют. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, во время консервации все элементы очищают от минеральных отложений с помощью химических средств. После этого снимаются форсунки, светильники, различные насадки и перекрывается насосное оборудование.

Некоторые конструкции приходится полностью демонтировать. Например, 16 «плавающих» фонтанов на Водоотводном канале. А некоторые защищать перед морозами более тщательно, чем остальные. Скажем, «Репинский» и «Пушкинский» фонтаны закроют металлическими щитами, а светодинамический фонтан в «Царицыне» законсервируют с помощью специального купола.

На данный момент в Москве 600 фонтанов, бассейнов и водных устройств. В сентябре этого года в парке имени Святослава Федорова появился еще один «сухой фонтан» площадью 200 квадратных метров (как на территории Парка Горького возле Третьяковки). Только полторы сотни водяных струй можно еще и подсвечивать яркими цветами.

Открывают водный сезон обычно в конце апреля (в зависимости от погоды).