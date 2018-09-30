В Подмосковье сбежавшая пума чуть не перегрызла шею домашней собаке
- Что делать -то? Непонятно... Я боюсь подходить!
В одном из дворов поселка Козино (Красногорский район) развернулась потрясающая сцена. Главную роль в ней сыграла дикая пума, сбежавшая непонятно откуда. Сиганув в чужой двор, кошка вцепилась зубами в домашнюю собаку по кличке Жуля. И стала таким образом террористкой.
Пума напала на собаку.
Хозяева дома, опасаясь хищницы, не знали, как быть. Русский мат на пуму не действовал. Как и лай еще одной собаки, проживающей там же.
- А попробуй, стрельни в нее! - крикнула женщина, снимавшее происходящее на телефон.
Мужчина схватил метлу и бросил в нежданную гостью. Потом еще одну. Безрезультатно.
- Уроды богатые! - раздается за кадром. - Напокупают себе...
Опасное шоу могло бы затянуться, если бы очевидцы не вызвали сотрудников приюта для бездомных животных. Они ввели в хищницу дозу снотворного - и та сдалась.
- Сейчас пума находится в клетке и никому не угрожает, - рассказали «Комсомолке» в приюте. - Она пришла в себя. И даже уже поела куриного мяса. Собака, к счастью, осталась жива. Хотя и страшно перепугалась... Вообще к нам такие животные попадают крайне редко. Видимо, кошку держали в домашних условиях. А потом выгнали. Либо она сбежала сама.