В Подмосковье сбежавшая пума чуть не перегрызла шею домашней собаке

30 Сент. 19:33 2018-10-01T00:44:04+03:00

Пума чуть не загрызла домашнюю собаку в Одинцовском районе Фото: скриншот видео

Хозяева участка, на котором все случилось, отбивались от хищника метелками [видео]

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- Что делать -то? Непонятно... Я боюсь подходить!

В одном из дворов поселка Козино (Красногорский район) развернулась потрясающая сцена. Главную роль в ней сыграла дикая пума, сбежавшая непонятно откуда. Сиганув в чужой двор, кошка вцепилась зубами в домашнюю собаку по кличке Жуля. И стала таким образом террористкой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/671112" frameborder="0"></iframe> Пума напала на собаку.

Хозяева дома, опасаясь хищницы, не знали, как быть. Русский мат на пуму не действовал. Как и лай еще одной собаки, проживающей там же.

- А попробуй, стрельни в нее! - крикнула женщина, снимавшее происходящее на телефон.

Мужчина схватил метлу и бросил в нежданную гостью. Потом еще одну. Безрезультатно.

- Уроды богатые! - раздается за кадром. - Напокупают себе...

Опасное шоу могло бы затянуться, если бы очевидцы не вызвали сотрудников приюта для бездомных животных. Они ввели в хищницу дозу снотворного - и та сдалась.

- Сейчас пума находится в клетке и никому не угрожает, - рассказали «Комсомолке» в приюте. - Она пришла в себя. И даже уже поела куриного мяса. Собака, к счастью, осталась жива. Хотя и страшно перепугалась... Вообще к нам такие животные попадают крайне редко. Видимо, кошку держали в домашних условиях. А потом выгнали. Либо она сбежала сама.