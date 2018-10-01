Самый недорогой букет ко Дню учителя москвичи могут купить за 600 рублей

СЕГОДНЯ 14:17 2018-10-01T14:48:34+03:00

Флористы советуют не ограничиваться походами в цветочные магазины и удивлять педагогов самодельными композициями

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Настоящий цветочный бум ждет столицу в пятницу, 5 октября. В День учителя порадовать любимого педагога — дело святое! Ответственные мамочки уже начали готовиться к предстоящему празднику: изучают цены, делают предзаказы.

- Традиционно популярностью пользуются осенние цветы: хризантемы, астры, розы. Самый недорогой букет обойдется семейному бюджету в 600-1000 рублей. Композиции в корзинах и коробках значительно дороже: от 2000 до 3000 тысяч, - рассказала «Комсомолке» Валентина Сафронова, президент Ассоциации флористов.

Эксперты предостерегают: заказать и оплатить букет стоит за несколько дней до праздника. Во-верных, недобросовестные продавцы к 5 октября взвинтят цены, а во-вторых, так вам не придется стоять в очереди: показал чек, забрал цветы.

Флористы советуют не ограничиваться походами в цветочные магазины и удивлять педагогов самодельными композициямиФото: Рушан КАЮМОВ

Тем же, кто к процессу готов подойти творчески, флористы рекомендуют использовать самую обычную тыкву. И Хэллоуин тут вовсе не причем! Из нее можно сделать оригинальную вазочку.

- Отрежьте макушку овоща и аккуратно вытащите все содержимое. В образовавшееся пространство положите флористическую пенку. Стоит она копейки и продается в любом цветочном магазине. А дальше дело вкуса. Наполните оранжевую вазу цветами, рябиной, калиной или деже яблоками, - порекомендовала Валентина Петровна.

Обойдется такая композиция в 300 рублей и, как уверяют специалисты, обязательно понравится учителю.

ЧТО ЕЩЕ?

Из чего только не делают сегодня букеты. 23 февраля на пике популярности композиции из соленой рыбы, но и учителей есть чем удивить.