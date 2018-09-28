"Мы просто плачем. Девочки едут домой": Сестер Хачатурян, зарезавших отца, отпустили из СИЗО

СЕГОДНЯ 02:45 2018-09-28T02:45:54+03:00

Меру пресечения в Басманном суде избирали больше четырех часов, и в это время вокруг залов заседаний кипели настоящие страсти [видео]

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Три сестры - Ангелина, Крестина и Мария Хачатурян обвиняются по одной из самых тяжких статей УК РФ - "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Девушки зарезали собственного отца в родном доме - квартире на Алтуфьевском шоссе. Произошло это 7 июля 2018 года. С того самого дня они пребывали под стражей в следственном изоляторе, куда их определили решением Останкинского суда.

28 сентября срок этого решения истекал. Новую меру пресечения выбирал уже другой суд - Басманный, так как дело сестер перевели в Центральный аппарат Следственного комитета.

Начиная с 15:00 на входе в здание Басманного суда стояла гигантская очередь, хвост которой тянулся еще с улицы. Многочисленные представители СМИ, юристы, правозащитники и неравнодушные. Среди прочих и вся родня Марии, Ангелины и Крестины.

Потерпевшие - армянская сторона отца: племянник Арсен, две тети, дяди и многочисленная группа поддержки. И молдавские родственники - мама Аурелия, бабушка Лариса, дядя, брат Сергей и группа поддержки в виде подружек, друзей и прочих знакомых. Все это образовало адский винегрет из переживаний и страстей.

- Ой, деточки мои, что же будет, что же будет? - убивалась бабушка Лариса Тодика и пила одну таблетку валерьянки за другой.

А после того, как по коридору в зал суда провели первую из обвиняемых - 18-летнюю Ангелину - бабушка начала рыдать уже в голос.

Бабушка пьет валерьянкуФото: Дина КАРПИЦКАЯ

Родня со стороны Хачатурянов обосновались как бы отдельно от всех своей группкой в самом конце коридора. Настрой у них был решительный. Они первые прошагали в зал судебных заседаний на слушание по Ангелине. Дружно туда, так же дружно обратно. Что было ими заявлено на самом процессе - не понятно. Журналистов удалили, дабы не разглашать все шокирующие подробности. Но адвокаты девушек потом рассказали «Комсомолке», что тетя, дядя и их защитник активно возражали против того, чтобы племянниц отпускали из СИЗО. Больше получаса длился их спич, в основном состоящий из рассказов, каким святым человеком был убитый, и какие сволочи эти дочки, раз 4 года собирали на отца компромат и готовили убийство.

Когда судья удалилась для вынесения приговора, нервы у некоторых родственников совсем сдали. Настолько, что Арсен (названный сын убитого) и Сергей (родной) всего на секунду оказавшись на расстоянии вытянутой руки друг от друга, тут же устроили потасовку. Правда парней очень быстро разняли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/670772" frameborder="0"></iframe> Видео из коридора Басманного суда.Дина КАРПИЦКАЯ

- Убийцы должны быть наказаны, - высказала свое мнение подруга семьи Хачатурян Инна - А если они опять кого-нибудь зарежут? Я не верю никому. А если сейчас их выпустят, то не буду верить и правоохранителям. Что это за безобразие? Люди вон хлеб воруют или зерно - и их сажают. А тут человека убили - отпускают.

- Но девочки говорят, что отец их насиловал и бил…

- Самым первым долгом было им так сказать, но этих фактов нет. Нет доказательств этому! Мы не верим, ни я, ни все окружение покойного Михаила. Но теперь в СМИ порочат его честное имя. А про то, что он их бил тоже. Чего только не бывает в семьях. Это все провокация. Девочки 4 года собрали порочащие отца сведения, значит они готовились к убийству.

Так за разговорами все дождались первого решения суда - Ангелину отпустить под так называемый «запрет определенных действий». Сравнительно новая мера пресечения. Фактически это более мягкая форма домашнего ареста. Но покидать квартиру можно на гораздо большее время - с 7:00 до 21:00. Плюс, те самые запреты, которые назначает следователь. В случае сестер Хачатурян это - не разговаривать по телефону ни с кем, кроме врачей скорой. Не видеться со свидетелями и сестрами - подельницами, не пользоваться интернетом и не общаться со СМИ.

Сразу после решения по Ангелине, состоялось заседание, на котором решали судьбу самой младшей девочки Хачатурян - 17-летней Марии. На оглашение приговора пустили и журналистов. Мария сидела в «аквариуме» с распухшим от слез носом. Мама Аурелия (она, как официальный представитель была рядом все время суда) уже не скрывала улыбки. Все предполагали, какое будет решение.

Подружки Марии рыдают от счастьяФото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Если и следователь и прокурор высказались за отмену реального ареста, то у судьи просто нет другого выбора, - пояснил адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин.

И действительно, девушку освободили прямо в зале суда. Она тут же вышла из клетки и крепко обняла маму. Обе рыдали.

Бабушка Лариса Тодика от чувств бросилась в ноги к адвокатам. Внучку обнять она не могла - по новым правилам девушка не может общаться ни с кем, кроме мамы.

- Спасибо вам, люди добрые. Я так счастлива. - плакала бабуля.

Рыдали от счастья и подружки Марии. Две девчонки сидели много часов в коридоре суда. Они очень переживали и не смогли сдержать эмоций. Не рады были только тетя Наира и ее супруг. Они тихо вышли из зала заседаний и были таковы - на третий процесс по Крестине уже не явились, предоставив отказ от участия в слушании.

Спустя еще час третью сестру Крестину также освободили прямо в зале суда.

Крестину Хачатурян освободили прямо в зале судаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сейчас все трое в сопровождении сотрудников ФСИН отправятся по указанным в постановлении суда адресам, - пояснил адвокат Алексей Липцер. - В СИЗО девочки больше не вернутся. Они приехали сюда в суд уже с вещами.

И действительно, Мария стояла в коридоре с маленьким, розовым пакетиком. Это все вещи. Как выводили ее сестер - никто не видел. Их выпустили специально через черный ход.

Мама Аурелия от волнения не нашла даже что сказать.

- Ой, я не могу… я очень рада просто и все.

- Наконец-то отпустили девчонок, - подхватила ее ближайшая подруга Наташа. Она был рядом с Аурелией все эти долгие и тревожные два месяца. - Мы просто плачем. Девочки едут домой. Там все приготовлено - и еда и пирогов напекли. Ждем!

Адвокат Ангелины Алексей Паршин считает, что такое смягчение меры пресечения - хороший сигнал.

- Я надеюсь, что в дальнейшем будет либо переквалификация, либо прекращение уголовного преследования. Может не в отношении всех, а какой-то одной из сестер точно. Хочется верить, что эта положительная тенденция сохранится и что-нибудь позитивное и дальше произойдет.

Бабушка сестер Хачатурян Лариса Тодика толпе журналистов сказала лишь: «Я так счастлива»Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Правильное и взвешенное решение, - сказал «КП» член общественной, наблюдательной комиссии, представитель ООН в Росии Иван Мельников. - Следствие разобралось, что сестры Хачатурян не представляют угрозу ни себе, ни обществу. И зачем тогда содержать их под стражей? Это хороший прецедент для всех дальнейших процессов у нас в РФ.

Стоит отметить, Мария, Ангелина и Крестина будут жить по разным адресам. И даже в разных городах. Где именно - знают только непосредственные участники процесса - сами девушки, их адвокаты и потерпевшая сторона - тетя Наира, ее супруг и адвокат.

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