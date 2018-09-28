Tele2 организовала более 1000 киносеансов в Подмосковье

СЕГОДНЯ 13:50 2018-09-28T13:49:45+03:00

Tele2 подводит итоги работы летних онлайн-кинотеатров, которые на протяжении двух месяцев работали в 8-ми подмосковных городах. За это время на больших экранах оператор показал почти 400 разных фильмов. Общее количество зрителей превысило 48 тыс. человек

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Tele2 организовала кинопоказы для жителей подмосковных городов. Летние онлайн-кинотеатры оператора работали с 15 июля по 15 сентября в Подольске, Красногорске, Одинцове, Орехово-Зуеве, Ногинске, Серпухове, Железнодорожном и Коломне. Суммарно за это время состоялось более 1000 киносеансов, причем в репертуаре было представлено свыше 400 фильмов различных жанров. Количество зрителей превысило 48 тыс. человек, что на 60% выше, чем в прошлом году.

Наиболее активно посещали сеансы онлайн-кинотеатра жители Одинцова, Красногорска и Орехово-Зуева. Наиболее востребованными оказались фильмы жанров фэнтези, мультфильмы и комедии, а в ТОП-3 рейтинга вошли следующие картины:

· Мультфильм «Рок Дог»,

· Комедия «Любит не любит»,

· Фэнтези «Голодные игры».

За время работы онлайн-кинотеатров зрители съели более 2,5 тонн попкорна и сделали свыше 25 тыс. панорамных фотографий в интерактивной фотозоне. Примечательно, что суммарное время всех показанных фильмов превышает 70 суток. Для трансляции этих кинокартин было скачано более 20 Тб интернет-трафика. Весь контент предоставлен ivi - онлайн-кинотеатром №1в России.

Антон Кондратов, коммерческий директор «Tele2 Москва»:

«Онлайн-кинотеатры – это не только востребованный и любимый жителями проект, это возможность продемонстрировать качество нашей сети и скорость мобильного интернета. Второй год подряд Tele2 дарит жителям Подмосковья возможность разнообразить свой досуг и интересно провести летние вечера на свежем воздухе. Приятно наблюдать, как растет интерес жителей к проекту, особенно со стороны детской аудитории, которая в этом году составила почти треть от всех зрителей».