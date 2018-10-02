Адвокаты сестер Хачатурян тоже обжаловали решение Басманного суда

СЕГОДНЯ 17:32 2018-10-02T17:39:31+03:00

27 сентября 2018 года сестры, обвиняемые в убийстве своего отца, вышли на свободу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

Решением Басманного суда города Москвы от 27 сентября 2018 года Мария, Ангелина и Крестина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца, вышли на свободу.

Пока это только предварительное решение, действующее только на время следствия и основной суд по существу дела еще впереди. Но многие уже назвали его эпохальным.

- Я не могу припомнить случая, когда бы подозреваемых по такой тяжкой статье, выпускали даже не под домашний арест, а на такие более мягкие условия, - говорит ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Три сестры: история семьи Хачатурян.Они были рабынями, над ними издевался родной отец. Они взяли в руки нож и зарезали его. История трех сестер, которая потрясла всю страну. Подробности их жизни, рассказанные их мамой Аурелией.

Однако на решение суда тут же поступили жалобы. Сначала от потерпевшей стороны – сестры убитого Хачатуряна Наиры и ее супруга Геннадия. А параллельно, как выяснилось, и от защитников самих девочек.

- Мы обжаловали не само решение по существу, а некоторые малозначительные его нюансы, – заявил «Комсомольской правде» защитник Ангелины Хачатурян Алексей Паршин. – Как, например, запрет на общение с неопределённым количеством людей. Запрет на общение с нами, адвокатами по телефону. И запрет на общение с прессой. В целом мы очень довольны решением Басманного суда и считаем его в некотором роде нашей первой победой.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сестры Хачатурян снимали на свои смартфоны побои, нанесенные отцом

Три сестры — 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Крестина, убившие своего родного отца, вот уже несколько недель в центре внимания всей страны. И пока они находятся в СИЗО, в их уголовном деле все больше и больше шокирующих подробностей (подробности)

ИНТЕРВЬЮ

Мать трех сестер Хачатурян, убивших отца: Михаил вывозил младшую дочь в лес, привязывал к дереву и угрожал ножом

Следователи из Главного следственного управления СК РФ забрали в свое ведомство дело сестер Хачатурян, трех юных девушек, жестоко расправившихся с отцом. И начали расследование с самого начала (подробности)