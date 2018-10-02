2018-10-02T18:22:40+03:00
Происшествия

Московского «игорного короля» Бажанова могут выпустить под домашний арест

Адвокат подала аппеляцию
Анастасия ВАРДАНЯН
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Антон Бажанов подозревается в организации более десятка нелегальных игорных клубов и казино в столицеАнтон Бажанов подозревается в организации более десятка нелегальных игорных клубов и казино в столице
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Как стало известно «Комсомолке» из собственных источников, адвокат московского игорного короля 44-летнего Антона Бажанова подала апелляцию на решение Пресненского районного суда. Напомним, 20 августа суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

- Мы будем настаивать на домашнем аресте, либо освобождении под залог, - сообщила «КП» адвокат Ксения Карпинская.

Напомним, Антон Бажанов подозревается в организации более десятка нелегальных игорных клубов и казино в столице. Все они были закрыты 19 сентября. Сам «игорный король» вину не признает. По мнению его защитницы обвинение построено лишь на косвенных уликах, а именно показаниях двух свидетелей.

Уголовное дело возбудил столичный следственный комитет. Сообщается о сотне задержанных. Назначены экспертизы. Б ажанову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ ( организация преступного сообщества ), а также часть 3 статьи 171.2 ( Незаконная организация азартных игр, совершенная группой лиц в особо крупном размере ). Если вину докажут за решеткой он проведет 20 лет.

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