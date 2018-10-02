Новые бассейны Москвы: Водный дворец в «Лужниках», плавание в спорткомплексах и детсадах

СЕГОДНЯ 13:10 2018-10-02T13:26:52+03:00

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В ближайшие три года в Москве планируется построить 23 бассейна. Об этом сегодня, 2 октября, написал мэр Сергей Собянин на своей странице в Твиттере.

«Знаковым событием станет открытие после комплексной реконструкции исторического бассейна Лужники. Это будет многофункциональный плавательный центр с тремя бассейнами и аквапарком», - сообщил Собянин.

В Стройкомплексе Москвы напомнили, что после реконструкции Дворца водных видов спорта в «Лужниках» под одной крышей будут работать профессиональный 50-метровый бассейн на 10 дорожек и два 25-метровых, аквапарк, спортивные тренировочные залы, фитнес-центр, боксерский клуб, центр детского спорта. Комплекс смогут посещать до 10 тысяч человек в день. Здание украсят копии исторических барельефов, а оригиналы сохранят и выставят в фойе дворца.

Помимо этого, в каждом районе строятся физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) с бассейнами. К примеру, осенью 2019 года на востоке столицы в районе Преображенское на месте снесенной пятиэтажки появится 4-этажный спорткомплекс с взрослым и детским бассейнами, гидромассажной ванной, баней-хамамом, купелью с холодной водой, диагностическим центром. Кроме традиционных тренажерных залов и залов для групповых занятий, на третьем этаже разместятся студии сайкла (для групповых тренировок на стационарных велосипедах) и антигравити (один из видов фитнес-йоги).

А дети смогут чаще заниматься плаванием еще и в детсадах. По решению Сергея Собянина в столице началось строительство спортивных центров с бассейнами в крупных образовательных комплексах. Водные чаши появятся в новых детских садах там, где это возможно. Один из них построят в ближайший год на северо-западе Москвы в районе Покровское-Стрешнево. «В трехэтажном здании на 220 мест будет бассейн, спортивный и музыкальный классы, а на улице - много зелени», - ранее сообщил Сергей Собянин на своей странице в «Твиттере».

Еще один садик с бассейном скоро появится на западе столицы в районе Кунцево. Здание рассчитано на 84 ребенка. В нем откроют 12 групп: на первом этаже - для детей от 1,5 до 3 лет, на втором - от 3 до 5 лет, на третьем - от 5 до 7 лет. Кроме бассейна, в детсаду будут работать музыкальный и спортивный залы, кабинет логопеда и психолога. На уровне третьего этажа появятся открытые террасы, на них устроят игровые площадки и теневые навесы.