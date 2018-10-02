Московская область и ФАС подписали соглашение о взаимодействии

СЕГОДНЯ 16:40 2018-10-02T16:39:22+03:00

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В Красногорске сегодня прошло совещание, посвященное развитию конкуренции на территории Московской области. По его итогам губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и глава Федеральной Антимонопольной Службы Игорь Артемьев подписали соглашение о взаимодействии.

Губернатор отметил, что область и ФАС связывают долгие годы тесной совместной работы.

- Всю систему торгов, конкуренции мы выстраивали сообща, при партнерстве, - сказал Андрей Воробьёв. - Мы пробовали самые смелые практики, и они увенчались успехом. Успех – это когда экономишь десятки миллиардов рублей на торгах, когда на торги приходит не 1-2, а 3-4 участника. И вся эта каждодневная работа позволяет нам быть в лидерах.

Нынешнее соглашение - продолжение работы Московской области и ФАС по исполнению указа Президента РФ. Национальный план развития конкуренции в РФ рассчитан на 2018 -2020 годы. Все субъекты Российской Федерации формируют так называемые «дорожные карты» (четкие планы - шаг за шагом) по развитию конкуренции. Всего выделена 41 приоритетная сфера деятельности, а план должен включать как минимум 33 из них. В этом списке - экономика, здравоохранение, социальные услуги, образование, сельское хозяйство, строительство, ЖКХ, электроэнергетика и другие отрасли.

Глава Федеральной Антимонопольной Службы Игорь Артемьев подчеркнул, что Московская область один из передовых российских регионов по развитию конкуренции.

- Из 41 показателя, предлагаемого к реализации в ближайшие 3 года, в Московской области уже выполнено более 36, - сказал руководитель ФАС.

Он отметил, что даже несмотря на лидерство, Московская область берет на себя повышенные обязательства.

- Мы надеемся, что она сможет показать еще большие примеры и лучшие практики, взяв дополнительные показатели, о которых мы предварительно говорили, - заявил Артемьев.