Tele2 дарит абонентам год кино на особых условиях

СЕГОДНЯ 13:25 2018-10-03T13:22:24+03:00

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Следуя своей стратегии, Tele2 создает простые, выгодные и удобные мобильные сервисы для клиентов в самых различных сферах человеческой жизни. В течение года столичные абоненты Tele2 смогут покупать билеты в кино со скидкой 20% в 25 кинотеатрах объединенной сети «Формула Кино» и «Синема Парк» в Москве и Подмосковье.

Чтобы принять участие в акции «Год кино по смешным ценам», необходимо набрать USSD-команду *946#. Абоненту придет SMS с кодом, который можно использовать при покупке билетов в кассе кинотеатра или на сайте киносети. Он также доступен в приложении «Мой Tele2» в программе лояльности «Больше». Один промокод дает скидку на один билет и действителен в течение недели. Каждый абонент может получить четыре промокода в месяц.

Подробная информация об акции на сайте godkino.tele2.ru.

Антон Кондратов, коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2:

«Tele2 не только предоставляет качественный мобильный сервис своим абонентам, но и развивает уникальные партнерские проекты с лидерами рынка. Мы хотим привнести комфорт в жизнь москвичей и разнообразить их досуг. Акция «Год кино по смешным ценам» в сотрудничестве с популярной киносетью позволяет нам предложит клиентам дополнительные привилегии. Для москвичей это не только возможность сэкономить на билетах в кино, но также прекрасный шанс лучше узнать киноискусство и не пропустить ни одной новинки».

Алексей Васясин, исполнительный директор Rambler Group по кинотеатральному направлению:

«Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» старается делать жизнь людей более интересной, предлагая им лучшие и актуальные фильмы. Мы уверены, что партнерство с такими телекоммуникационными компаниями, как Tele2, для нас – еще один шаг на пути к технологическому лидерству, а для наших посетителей – возможность чаще приятно проводить время за просмотром интересных фильмов».