2018-10-03T13:22:24+03:00
Общество

Tele2 дарит абонентам год кино на особых условиях

Абоненты мобильного оператора в течении года могут экономить 20% при покупке билетов в популярной сети кинотеатров
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следуя своей стратегии, Tele2 создает простые, выгодные и удобные мобильные сервисы для клиентов в самых различных сферах человеческой жизни. В течение года столичные абоненты Tele2 смогут покупать билеты в кино со скидкой 20% в 25 кинотеатрах объединенной сети «Формула Кино» и «Синема Парк» в Москве и Подмосковье.

Чтобы принять участие в акции «Год кино по смешным ценам», необходимо набрать USSD-команду *946#. Абоненту придет SMS с кодом, который можно использовать при покупке билетов в кассе кинотеатра или на сайте киносети. Он также доступен в приложении «Мой Tele2» в программе лояльности «Больше». Один промокод дает скидку на один билет и действителен в течение недели. Каждый абонент может получить четыре промокода в месяц.

Подробная информация об акции на сайте godkino.tele2.ru.

Антон Кондратов, коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2:

«Tele2 не только предоставляет качественный мобильный сервис своим абонентам, но и развивает уникальные партнерские проекты с лидерами рынка. Мы хотим привнести комфорт в жизнь москвичей и разнообразить их досуг. Акция «Год кино по смешным ценам» в сотрудничестве с популярной киносетью позволяет нам предложит клиентам дополнительные привилегии. Для москвичей это не только возможность сэкономить на билетах в кино, но также прекрасный шанс лучше узнать киноискусство и не пропустить ни одной новинки».

Алексей Васясин, исполнительный директор Rambler Group по кинотеатральному направлению:

«Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» старается делать жизнь людей более интересной, предлагая им лучшие и актуальные фильмы. Мы уверены, что партнерство с такими телекоммуникационными компаниями, как Tele2, для нас – еще один шаг на пути к технологическому лидерству, а для наших посетителей – возможность чаще приятно проводить время за просмотром интересных фильмов».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В центре Москвы отметят азербайджанский праздник граната
Комплекс зданий Старого Московского Почтамта признали памятником
Врачи Морозовской больницы принимают пациентов в столичных поликлиниках
Синоптики прогнозирует выпадение 20% месячной нормы осадков
В стройкомплекс столицы поступило 30 обращений о включении домов в программу реновации
В Москве осталось около 9 процентов неприватизированных квартир
В Подольске во время занятий загорелась школа
Работу поездов МЦК продлили в день матча ЦСКА - «Реал»
В Москве началась реставрация дома артистов Императорских Большого и Малого театров
Московские хирурги провели первую в России операцию Бегера на роботе Да Винчи
Участникам реновации одобрили более 80 заявок на докупку жилплощади
Москвичи могут записать детей в группу продленного дня через интернет
В Подмосковье автомобиль столкнулся с маршруткой
Пятилетняя девочка умерла в Москве от простуды
Новые полосы для общественного транспорта появятся на востоке Москвы
В Москве во время матча футбольной Лиги Чемпионов ЦСКА - Реал во вторник перекроют дороги
В Подмосковье после аварии госпитализировали женщину
В Москве может появиться памятник Азнавуру
В транспортном узле «Калужская» откроют переход на Большую кольцевую линию метро
В Подмосковье ограбили коттедж бизнесмена-киношника - вынесли из дома больше 500 тысяч рублей
Во всех жилых домах Москвы включили отопление
Машина "скорой помощи" сбила пешехода в Москве