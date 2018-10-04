Ресторан «Прага» продают почти за два миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 14:46 2018-10-04T15:03:49+03:00

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Это, пожалуй, самый знаменитый ресторан в России (Арбат, дом 2). Именно в этом здании Антон Павлович Чехов отмечал с актерами премьеру «Чайки». Здесь бывал Репин и Толстой. Поэт Маяковский даже посвятил этой столовке стихи («Здоровье - радость, высшее благо, в столовой Моссельпрома - бывшая «Прага». Там весело, чисто, светло и уютно, обеды вкусны и пиво немутно»).

Теперь ресторан продают, выставив объявление на «Авито». Как будто это кресло-качалка. Или бэушная кровать. Цена впечатляет - 1 млрд 980 млн рублей. В здании, которое, кстати, является объектом культурного наследия, десять залов, ночной клуб и магазин-кондитерская. Отведать предлагают блюда итальянской, чешской, узбекской, арабской и грузинской кухни. Общая площадь - 9973,2 квадратных метров.

- Будет очень жаль, если новый хозяин закроет ресторан и сделает там, например, апартаменты, - сообщил «КП» москвовед Павел Гнилорыбов. - В Москве осталось не так много заведений, которым больше ста лет. ЦУМ, Елисеевский магазин, ГУМ... «Прага» - это история и традиция. Почитайте Бунина. У него все герои ужинали в этом ресторане. В 1930 годы в его стенах обмывали все диссертации по философии и истории. Это название в песнях и стихах. Помните Окуджаву? «Извилистый короткий коридор от ресторана «Прага» до Смоляги...»

ЗВОНОК ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ

- Здравствуйте. Я по поводу «Праги». Скажите, а если я ее куплю и захочу сделать из ресторана гостиничные комнаты, у меня это получится?

- Вряд ли. Есть такое соглашение об охране объекта культурного наследия. И там, скорее всего, указано, что делать перепланировку нельзя. Я не изучал вопрос... Там, кроме ресторана, есть и другие офисные помещения. И два магазина тоже.

- Если я заплачу два миллиарда, мне все это сдадут в аренду?

- Да, в долгосрочную. На 49 лет с дальнейшим продлением. При этом к доходам ресторана вы никакого отношения иметь не будете. Там другой управляющий. Вы будете получать доход от аренды помещений. То есть вы покупаете объект недвижимости, а не готовый бизнес.

- А торг уместен?

- Только при личной встрече.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Ресторан в доме №2 по улице Арбат открылся в 1872 году. В разные времена в нем располагались трактир, столовая, доходный дом, библиотека. В 90-е легендарное здание купила группа АСТ, принадлежащая бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову. В декабре 2015-го его признали банкротом. И выставили «Прагу» на торги. Заявок не поступило и аукцион провалился. Сейчас комплекс помещений продают кредиторы знаменитого бизнесмена.