На Филевской линии московского метро закроют участок между «Киевской» и «Кунцевской»

СЕГОДНЯ 15:03 2018-10-04T15:09:29+03:00

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В эти выходные, 6 и 7 октября, поезда не будут ходить на участке Филевской линии между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Это связано с капитальным ремонтом открытого участка ветки.

Для пассажиров закроют станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». А станция «Кунцевская» будет работать только для перевозки пассажиров по Арбатско-Покровской линии. При этом между закрытыми станциями запустят компенсационные маршруты автобусов КМ1 и КМ2. Маршрут КМ1 свяжет станции «Киевская» и «Кунцевская» - с промежуточными остановками около метро «Кутузовская», «Багратионовская», «Филёвский парк» и «Пионерская». Маршрут КМ2 пойдет между станциями «Багратионовская» и «Фили». Автобусы будут курсировать с 5 часов утра до 2 часов ночи. Интервал движения - не более 2 минут.

В ближайшие выходные на закрытых станциях, а также на станциях «Киевская», «Кунцевская» и «Александровский сад» будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров метро. К ним можно обращаться, чтобы сориентироваться и выбрать нужный маршрут. А на станциях «Киевская» и «Кунцевская» появятся патрули службы безопасности метро и полиции.

Напомним, Филевская линия считается одной из старейших в столичном метро. Наземные станции этой ветки открылись порядка 60 лет назад и давно нуждались в ремонте. Технологические окна специально устраивают в выходные, когда на линии меньше пассажиров. За два дня планируют укрепить подпорные стены на перегоне «Студенческая» - «Кутузовская», забетонировать фундаменты вестибюлей, завершить отделку платформы на станции «Кунцевская» и строительные работы на станциях «Филевский парк» и «Багратионовская», а также уложить новые трубопроводы под путями. Как объяснили в пресс-службе метро, сделать все это без временной приостановки поездов на линии невозможно.

В обычном режиме закрытые станции запустят в понедельник, 8 октября, в 5.30 утра.