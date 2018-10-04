2018-10-04T11:23:46+03:00
Происшествия

В Москве совершено нападение на салон красоты олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой

Под подозрением поклонники 22-летней фигуристки
Анастасия ВАРДАНЯН
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Сама Аделина Сотникова от обвинений в чей-либо адрес воздержаласьСама Аделина Сотникова от обвинений в чей-либо адрес воздержаласьФото: Личный архив
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Ограблением века, случившееся вечером 3 октября в «Студия красоты Аделины Сотниковой» на улице Пресненский Вал, не назовешь. Воришка даже не пытался взломать кассу, целью мужчины стали, вы не поверите, флакончики с лаком для ногтей. Розовые, синие, зеленые, всего сорок штук — это все, что он прихватил с собой. Но действовал дерзко. Напал на охранника и распылил ему в лицо перцовый баллончик. Прощать такое руководство не стало. Гендиректор в тот же день подала заявление в полицию.

- Общая сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Приметы грабителя известны. Это мужчина 25-30 лет, среднего телосложения с короткими русыми волосами. Он носит очки, а одет был в синию куртку, джинсы и шапку. По одной из версий, это может быть кто-то из поклонников фигуристки. Сама Аделина Сотникова от обвинений в чей-либо адрес воздержалась.

В Москве совершено нападение на салон красоты олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой Фото: Личный архив

В Москве совершено нападение на салон красоты олимпийской чемпионки Аделины СотниковойФото: Личный архив

Остаться безнаказанным у воришки мало шансов. Папа олимпийской чемпионки - известный на всю Москву сыщик, сотрудник уголовного розыска.

Тем временем, салон красоты продолжает работать в штатном режиме.

- Случившееся никак не повлияло на наш график, мы открыты и ждем наших клиенток, - сообщила «КП» администратор «Студии красоты Аделины Сотниковой».

Надо сказать, салон пользуется популярностью у москвичек. Всего несколько дней назад 1 октября клиенток там встречали воздушными шариками и сладкими угощениями по случаю третьего дня рождения студии.

- Это наше общее с мамой дело. Я безумно счастлива, что она начала жить для себя! - написала на своей странице в соцсети Аделина, поздравляя маму с трехлетием салона.

Тех, кто стал свидетелям ограбления, сотрудники полиции просят позвонить по телефону 02. «Комсомолка» следит за ходом расследования.

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