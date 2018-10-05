День московской промышленности. Много ли осталось трудовых династий на предприятиях
В гостях у Радио «Комсомольская правда» семья с общим трудовым стажем на одном предприятии 206 лет!
День московской промышленности. Много ли осталось трудовых династий на предприятиях
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Гости в студии: Власов Владимир Николаевич, Прохорятова Ольга Владимировна представители рабочей династии на АО «Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышёва».
День московской промышленности. Много ли осталось трудовых династий на предприятиях
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