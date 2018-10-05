5 Окт. 11:05 2018-10-05T15:57:14+03:00

День московской промышленности. Много ли осталось трудовых династий на предприятиях

В гостях у Радио «Комсомольская правда» семья с общим трудовым стажем на одном предприятии 206 лет!

Изменить размер текста: A A

Гости в студии: Власов Владимир Николаевич, Прохорятова Ольга Владимировна представители рабочей династии на АО «Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышёва».