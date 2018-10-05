Озеленение Москвы: «Листву надо убирать и компостировать, а деревьям давать больше грунта»

СЕГОДНЯ 10:20 2018-10-05T10:28:29+03:00

В студии Радио «Комсомольская правда» руководитель «Питомника Савватеевых», президент фестиваля «Сады и люди» и специалист по городскому озеленению Ирина Савватеева рассказала, как сделать так, чтобы «легкие го рода» вновь заработали в полную силу

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СТАТИСТИКА ДЕРЖИТСЯ НА ЛЕСОПАРКАХ

- Ирина Алексеевна, Москва стремительно расширяется. Дома строят. А как обстоят дела с озеленением?

- По официальной статистике, на одного жителя Москвы приходится 16 квадратных метров зеленых насаждений. Сегодня это норма и неплохой показатель. Многие европейские столицы не могут похвастаться такой цифрой. Но другое дело - качество этих насаждений. И насколько равномерно они распределены по территории города. 16 квадратных метров получились за счет городских лесов. Битцевский, Лосиный Остров, Покровское-Стрешнево, Тушинский и так далее. А если заглянуть в районы с новостройками? Там ситуация совсем другая . Ну, и многие деревья в Москве – старые, больные, разрушающиеся на глазах в агрессивной городской среде, без должного ухода и внимания.

- Обычно застройщики вешают табличку - «при строительстве дома было вырублено 15 деревьев, посажено будет 20»...

- Все правильно. Вырубку возрастных деревьев компенсируют молодыми. И их, по закону, должно быть больше. Вообще Москва стала более зеленой. Посадки идут очень активно. Но качество их оставляет желать лучшего. Американцы подсчитали, что у них 60% бюджета, выделяемого на посадку в городе, тратится на деревья, которые умрут в течение ближайших нескольких лет. Я думаю, у нас этот показатель еще выше.

- Почему?

- Деревья сажают с недостаточным количеством грунта . В итоге им не хватает ни питания, - что еще важнее! – воздуха в прикорневой зоне. Например, в Торонто есть законопроект, согласно которому на каждое дерево должно приходиться 30 кубических метров почвы. Это огромный объем, о котором мы можем только мечтать. Проблема в том, что грунт со временем сильно уплотняется (пешеходами и машинами). И теряет воздух, который так необходим корням деревьев. Крона тоже должна дышать. А сколько агрессивных химических соединений, сколько пыли ей приходится принять «на себя»! Деревьям бесконечно сложно выживать в мегаполисе без должного ухода.

- Но ведь работой с растениями занимаются специалисты, которые должны знать все нюансы.

- Если бы это были специалисты! Увы, но тендер очень часто выигрывают компании, сильно сбросившие цену на свои услуги. На тридцать, на пятьдесят, на шестьдесят процентов! И занимаются в итоге озеленением люди, которые никогда этому не учились. У нас почему-то в порядке вещей рассуждения: я видел, как моя бабушка на огороде сажала малину, ничего сложного в этом нет! Вот, например, в Химках два года назад посадили клены (хоть это и Подмосковье, суть дела не меняется). С дистанцией - три-пять метров. А их нужно сажать с дистанцией десять с половиной метров как минимум. И посадили - рядом с дорогой и под кронами больших лип. Что сделали люди? Освоили деньги на тендер. И создали кучу проблем в будущем. Эти клены либо быстро умрут, либо станут камнем преткновения в метре-двух от проезжей части.

КАК ДОЛЖНО БЫТЬ

- Давайте перечислим самые важные моменты, связанные с городскими деревьями.

- Большой объем качественного грунта. Если сажают на тротуаре (там, где ходят люди и вытаптывают почву), нужно применять современные ячеистые конструкции, которые помещаются в грунт и засыпаются землей. Сверху можно хоть асфальт класть! Корневая система будет привольно развиваться в пространстве, защищенном от механических перегрузок. Надо соблюдать расстояние между деревьями (все это прописано в учебниках). И не высаживать одну и ту же породу в больших объемах. Чтобы в случае распространения болезней и вредителей не потерять сразу все. Кроме этого, очень важен полив. Американские коллеги советуют обустраивать территорию вокруг дерева так, чтобы во время дождя ему доставалось необходимое количество воды. Мы тратим на полив деревьев очищенной питьевой водой огромные суммы. В то время, как дождевая вода утекает в никуда. Ну и, конечно, грамотный выбор ассортимента. Если мы знаем, что здесь тяжелые, влажные, не дышащие грунты, не надо сажать сирень. Или отказаться от каштанов, если мы знаем, что на этой территории они уже есть и все больные. На склонах, продуваемых ветрами, не надо сажать клен красный. Он не морозостоек в таких условиях . При создании или реконструкции тротуаров и пешеходных дорожек ни в коем случае нельзя вырубать или травмировать корни деревьев под ними. А также - сваливать кучи бетона и сливать всяческие химически агрессивные вещества рядом с дорожкой, если там располагается корневая система деревьев. Американцы подсчитали, что выпад деревьев после таких «улучшений» увеличивается на 224 процента! Ну и так далее. Это огромный пазл, состоящий из большого количества нюансов.

- В послевоенные годы в Москве сажали деревья, которым было по 20, 25, 30 лет. Сейчас из многолетних вспоминаются только липы на Тверской, которые стоят огромных денег и были выращены за границей.

- В советское время городское озеленение рассматривали не как украшательство. В СССР понимали, что большой город должен дышать для того, чтобы жители его были здоровыми и работоспособными. И разрабатывали целую систему во благо населения. Были огромные пригородные леса, которые входили в город вдоль трасс этакими рукавами и разветвлялись по бульварам, скверам, паркам и дворам. Сейчас о таком говорить не приходится. Озеление дорог практически сошло на нет. Два -три дерева, посаженных на одном километре, не считаются. Все это усугубляется вырубкой пригородных лесов и «точечной застройкой» городских парков . Если сравнить город с человеком, то его легкие практически разрушены: порваны на части . Он пытается схватить воздух, но задыхается.

- Система питомников в советские годы тоже была крепче?

- Государство уделяло выращиванию растений для городского озеленения огромное внимание. В каждом регионе был свой питомник, а то и несколько. Создавались они – жестко под определенные планы по зеленому строительству в этом регионе. Для меня было большим открытием, что после войны у нас нашлись деревья 25-30-ти лет для посадки в городе . После краха плановой экономики (в 90-е) большинство питомников развалились. Потому что питомники – это производство с длинными инвестициями - окупается оно через 5-12 лет. Государство прекратило финансирование - и все рухнуло. Сейчас практически все питомники, которые реально работают в стране, созданы на средства частных инвесторов с нуля. И государство не только не оказывает никакой поддержки питомникам, занимающимся декоративным древоводством, но и понятия не имеет о том, как они живут и что из себя представляют. Когда же ему, государству, требуются большие деревья, оно отправляется в Германию, презрительно бросая отечественным производителям: «Так у вас же ничего нет!» Но только не дай нам Бог сейчас воссоздать систему государственного питомниководства под жестким госконтролем! Ничего толкового в современном мире не выйдет из этой затеи. Грохнем очередные миллиарды безрезультатно и разрушим ту систему частных питомников, которая выстроилась уже сама по себе без всякой поддержки государства. Нужны грамотные рыночные инструменты для поддержания отрасли, нужно долгосрочное планирование и – работа профессионалов, а не дилетантов, в этой сфере.

Опавшую листву надо компостировать, а не выбрасывать.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

УДОБРЕНИЯ НАД ГОРОДОМ КРУЖАТСЯ

- Ирина Алексеевна, каждый год осенью активисты критикуют столичных коммунальщиков, сгребающих в кучи листву. Мол, она для земли полезна. И лучше ее не трогать.

- Листву убирать надо. Но отвозить ее не на свалку, а компостировать. Когда листья остаются неубранными, дожди вымывают с них все то, что было накоплено. В том числе и вредные вещества, которые попадают в ливневую канализацию и в наши реки. Это плохо. К тому же листва долетает до тротуаров и проезжей части. Намокает. Превращается в кашу. Человек может поскользнуться. А у машины на дороге из таких листиков тормозной путь становится длиннее. Кстати, в правилах озеленения Москвы и Подмосковья прописана норма о том, что листву надо убирать, исходя как раз из соображений безопасности. Далее - важный момент. Куда эту листву девать. В Мытищах, например, озеленители завели площадку для компостирования. И свозят туда всю листву, скошенную траву, золу из печей. Эти кучи перелопачивают. И через три года получают хороший компост, который вносят во все городские новые посадки слоем не менее 10 см. Это правильный путь.

НУЖНЫ ДОЛГОСРОЧНЫЕ КОНТРАКТЫ

- И все же возвращаясь к липам на Тверской. Стоило ли их сажать? Такие дорогие и не наши.

- Я не хочу погружаться в эти разборки с пистолетом у виска. Город озеленяется... У стен Кремля появился не торговый комплекс, а «Зарядье» с деревьями. И слава Богу. Почему липы привезли из-за границы? Да потому что в наших питомниках таких нет. Вырастить такое дерево сложно. Его надо раз пять пересадить. И угрохать 12-16 лет! Питомник не сможет сделать такие инвестиции, не имея уверенности в том, что эти деревья купят. Так как выращивание крупномерных деревьев – это огромные вложения и риски. Чтобы городское озеленение нормально функционировало, нужно переходить на контрактную систему. Чтобы город имел в своем распоряжении в итоге полный ассортимент, а не сажал массивами одни липы мелколистные, поражаемые в итоге тиростромозом. Откуда это возьмутся крупномерные клены, дубы, черемухи, рябины через 10-20 лет? Да ниоткуда.

- Вы готовы работать под заказ?

- Конечно. Мы были бы счастливы.

- Сейчас к вам приходят и выбирают из того, что есть.

- То, что мы посадили 5-13 лет назад.

ДЕРЕВО ТАМ НЕ ТАКОЕ

Мы предложили Ирине Савватеевой провести небольшой эксперимент и устроить осмотр деревьям, растущим возле редакции (Старый Петровско-Разумовский проезд). Правильно ли сформирована крона? Все ли в порядке с корой, ветвями, листьями? И обнаружили массу косяков.

Например, ясень возле главного входа в «КП» гниет из-за неправильно срезанной ветви на основном стволе. Образовавшийся пень затрухлявил и заражает дерево.

- Нужно было спиливать заподлицо и гнить было бы нечему, - объяснила Ирина Алексеевна. - А вот посмотрите на тот ясень. Обрезали тяп-ляп, лишь бы проводов не касался. Нужно было убрать ту мощную ветвь, которая может стать конкурентом основному стволу. И обязательно обрезать те ветки, которые являются конкурентом центральному лидеру, а также ветви, растущие вне габитуса кроны: кривые, косые, перекрещивающиеся. Зимой под тяжестью снега часть из этих ветвей могут не выдержать и обвалиться.

- А вообще основная ошибка одна, - рассказала специалист по озеленению. - У этих кленов, лип, вязов никто и никогда не формировал кроны, как это делают в питомниках. Посмотрите, как они раскорячились. По-хорошему, они должны быть похожи на елочки , на конусы: низ шире верха, и ярко выраженный центральный лидер. При такой формировке к нижним веткам поступает много света, они хорошо развиваются и не обламываются. И не формируются вот такие развилки. Вот, посмотрите на это дерево.

- На рогатку похоже!

- Один из этих стволов обязательно обломится. Вопрос времени. Хорошо бы - ни на чью-нибудь машину или - боже упаси! - голову.

КСТАТИ

- самый зеленый город мира - это Куритиба (Бразилия). Там на одного жителя приходится 60 квадратных метров озелененных площадей (в Москве - 16)

- 200 человек за один час выделяют при дыхании около восьми литров углекислоты. Такое же количество углекислоты за то же время поглощает 1 Га зеленых насаждений

- 1 Га лиственных деревьев задерживает за год 100 тонн пыли.