2018-10-07T08:25:20+03:00
Московская жизнь

Три новых корпуса проектируются для Международного медицинского кластера в Сколково

Пациенты смогут получить в них лечение, диагностику и комплексные медосмотры
Светлана ВОЛКОВА
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В год медицинскими услугами будут пользоваться около 26 тысяч пациентов. Фото: официальный сайт мэра МосквыВ год медицинскими услугами будут пользоваться около 26 тысяч пациентов. Фото: официальный сайт мэра Москвы
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В Международном медицинском кластере после успешного запуска диагностического корпуса под управлением «Хадасса Медикал» активно проектируются три новых корпуса. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

- Во втором терапевтическом корпусе также разместится филиал израильской клиники Hadassah – «Хадасса Медикал», - сказал глава столичного стройкомплекса. - Корпус планируют открыть в 2022 году. На площади в 20 тысяч квадратных метров специалисты смогут принять до 100 тысяч пациентов в год.

Помимо этого, сейчас проектируется многофункциональный корпус «Умного госпиталя будущего» Bundang. Первых пациентов специалисты госпиталя смогут принять уже в 2022 году. В год медицинскими услугами здесь будут пользоваться около 26 тысяч пациентов.

«Умный госпиталь будущего» - это современная, полностью цифровая клиника площадью 48 тысяч квадратных метров со специализацией в области кардиологии, онкологии, реабилитации, травматологии и ортопедии, диагностики и комплексных медицинских осмотров", - отметил заместитель мэра.

Московский госпиталь «Бундан» планирует заниматься научной (исследовательские программы в области генетики) и образовательной (тренинги, программы подготовки и повышения квалификации для врачей, медсестер, фармацевтов и медицинских техников) работой.

Центр французской медицины, оператором которого может стать Университетский госпиталь Страсбурга, также откроет свои двери для посетителей в 2022 году. На территории в 15 тысяч квадратных метров пациенты смогут обратиться за помощью к специалистам по таким направлениям, как онкология, кардиология, травматология, ортопедия, урология, гинекология и другие.

Кроме того, на базе Университета Страсбурга может быть построен образовательный проект медкластера - медицинский университет. Его основными направлениями станут программы непрерывного образования для врачей, курсы, семинары, стажировки для молодых специалистов и дистанционное обучение с применением цифровых технологий визуализации. Этот проекта попадёт во вторую очередь строительства в 2023 - 2024 годах.

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