2018-10-07T08:37:40+03:00
Московская жизнь

На Большой кольцевой линии началось строительство южного участка

Маршрут пройдет от станции метро "Проспект Вернадского" до станции "Каховская"
Светлана ВОЛКОВА
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На новом участке БКЛ откроются три станции - "Улица Новаторов", "Воронцовская" и "Севастопольский проспект"На новом участке БКЛ откроются три станции - "Улица Новаторов", "Воронцовская" и "Севастопольский проспект"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Строители приступили к работам на южном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

- Сейчас ведется переустройство инженерных коммуникаций - газопровода, тепловых и электрических сетей, дождевой канализации и других сетей, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. - Кроме того, на отдельных станция началось устройство железобетонных оснований.

По его словам, участок линии метро будет неглубокий. Средняя глубина заложения 23,8 метра. Южный участок Большой кольцевой линии от станции метро "Проспект Вернадского" до станции "Каховская" планируют запустить в 2020 году. Длина маршрута - 6,2 километра. На нем откроются три станции - "Улица Новаторов", "Воронцовская" и "Севастопольский проспект" ("Зюзино").

Напомним, на БКЛ находится 31 станция с пересадками на другие ветки метро, МЦК, пригородные железнодорожные линии и новые маршруты Московских центральных диаметров (ЦМД). При этом общая длина кольца составит около 70 километров. На первом участке БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра" поезда с пассажирами начали курсировать в феврале этого года. Длина отрезка - 10,5 километров, на нем находится пять станций - "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха", "Деловой центр". Полностью Большая кольцевая линия замкнётся до конца 2023 года.

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