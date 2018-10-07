2018-10-07T16:16:39+03:00
Общество

В Подмосковье за год уничтожили 24 свалки

Своего часа ждут еще 15 мусорных полигонов
Алена МАРТЫНОВА
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Кроме того, по словам Воробьева, в Подмосковье в ближайшее время начнут по-новому использовать мусорКроме того, по словам Воробьева, в Подмосковье в ближайшее время начнут по-новому использовать мусорФото: Александр ГЛУЗ
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал интервью телеканалу «360», в котором рассказал в том числе и о проблемах «с душком».

- У каждого времени свои вызовы. На нашу долю он пришелся на 2018 год – мусор, - признался чиновник. - Проблема зрела очень давно, еще с 2013 года. Первое письмо, которое я написал президенту, было о мусоре. И тогда президент меня поддержал, мы начали закрывать свалки. Их всего было 39 в Московской области. На 2018 год мы закрыли 24.

Особо остро вопрос о ликвидации полигонов встал в марте 2018 года. Тогда прошел митинг против свалки в Волоколамске. СМИ сообщали, что от вредных выбросов пострадали дети, но эта информация не подтвердилась.

Кроме того, по словам Воробьева, в Подмосковье в ближайшее время начнут по-новому использовать мусор. С нового года Московская область первой в стране запустит индустрию переработки мусора. Для этого в регионе построят 11 экологичных заводов.

КСТАТИ

Эксперты: Благодаря раздельному сбору мусора объем захоронения отходов можно сократить на треть

Подмосковье введет новый экологический стандарт по переработке отходов - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье». «Мы сегодня находимся на очень ответственном отрезке большой работы по введению нового экологического стандарта. Московская область первая в стране введет такой стандарт, который будет предполагать уникальные современные технологии утилизации, переработки и захоронения мусора» (подробности)

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