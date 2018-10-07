2018-10-07T19:43:11+03:00
Общество

Москвичи несут белые розы к посольству Испании в память о Монсеррат Кабалье

Цветы и фотографии оставляют на крыльце здания
Алена МАРТЫНОВА
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Поклонники оставляют цветы на ступенях посольстваПоклонники оставляют цветы на ступенях посольстваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Второй день подряд, с того момента, как стало известно о смерти легендарной оперной дивы, поклонники Кабалье приходят почтить ее память к зданию испанского посольства на Большой Никитской улице. Несут, в основном, гвоздики и белые розы, оставляют на ступеньках портретные фотографии певицы – на одной из них написано «Браво!».

- Вчера вечером, когда я возвращалась с работы, набралось уже около десятка букетов, - рассказала «Комсомольской правде» местная жительница Анастасия Ильина. – Это уже не впервые, прижилась у нас европейская традиция так реагировать на печальные события. В прошлом году после теракта в Барселоне здесь было очень много цветов. Знаю, что к зданию испанского консульства в Стремянном переулке тоже приходят почтить память Кабалье.

Кроме того, в концертных залах Москвы, где выступала оперная дива, могут появиться памятные таблички – с такой инициативой выступили в Мосгордуме.

Напомним, утром 6 октября испанская певица скончалась в возрасте 85 лет в больнице Сан-Паулу в Барселоне. Причина смерти пока не разглашается. По информации приближенных к семье певицы, в последние годы Кабалье страдала от проблем с мочевым пузырем. Похороны состоятся в понедельник, 8 октября.

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