По Московским центральным диаметрам поедут самые современные и комфортные российские электропоезда «Иволга»

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-05T13:34:04+03:00

В столице подвели итоги конкурса на поставку составов для новых скоростных маршрутов

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4 октября, стал известен победитель конкурса - производитель электропоездов, которые будут курсировать по Московским центральным диаметрам (МЦД). Напомним, на конкурс поступили две заявки от ОАО «Тверской вагоностроительный завод» (ОАО «ТВЗ», входит в АО «Трансмашхолдинг») и ООО «Уральские локомотивы». По итогам рассмотрения представленных предложений победителем признано ОАО «Тверской вагоностроительный завод». Заявка второго участника была отклонена из-за несоответствия конкурсной документации и превышения стоимости. Конкурсные процедуры проводились под контролем Федеральной антимонопольной службы России, со стороны которой нарушений не выявлено.

Конкурс на закупку 15 поездов, в каждом из которых будет по 7 вагонов, для перевозок на МЦД был объявлен компанией ЦППК 29 июня этого года. Сумма контракта - 10,9 миллиарда рублей. Эта закупка стала одной из крупнейших частных инвестиций в развитие Московского транспортного узла. Поезда оплачиваются за счет собственных средств АО «Центральная ППК».

ШИРОКИЕ ДВЕРИ, КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ И БОЛЬШЕ РОЗЕТОК ДЛЯ ГАДЖЕТОВ

Компания-производитель выпустит на маршруты МЦД одну из самых комфортных и современных моделей городских электропоездов в мире - «Иволгу». «Начинка» салонов оптимально подходит для перевозок внутри города, то есть на короткие расстояния. В этом поезде стоит отметить такие характеристики:

- ширина дверей в «Иволге» - 140 сантиметров, что позволит безопасно и комфортно заходить и покидать поезд;

- в вагонах не будет тамбуров, и пассажирам будет проще перемещаться по салону;

- вагоны оснащены современной системой климат-контроля, которая обеспечивает оптимальную температуру.

В новых «Иволгах» разработано самое современное наполнение салона:

- USB-розетки, велокрепления, видеомониторы, багажные полки, крючки для верхней одежды;

- бесплатный Wi-Fi;

- на поручнях - зоны теплого покрытия, на которых выполнены специальные нанесения внутри салона. Кроме того, будут и подвесные поручни - пластиковые держатели, установленные вдоль салона;

- все условия для маломобильных пассажиров - пандусы в головных вагонах, специальные зоны для пандусов, увеличенная площадь туалетных комнат, надписи в вагонах продублированы шрифтом Брайля;

- туалетные комнаты с пеленальными столиками в первом и последнем вагоне.

Дизайн новых электропоездов для МЦД пересмотрят, чтобы изменить внешний вид поезда и интерьер салона.

«Начинка» салонов оптимально подходит для перевозок внутри города, то есть на короткие расстояния.

Кстати, в поездах «Иволга» на МЦД разместят в два раза больше мест для зарядки гаджетов, чем в поездах МЦК. Такое решение приняли после анализа востребованности зарядок в поездах «Ласточка» на МЦК. «Поэтому в техническом задании на первую партию поездов для диаметров число мест для зарядки гаджетов было увеличено в два раза», - рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Сейчас в поездах «Ласточка» работает 8 розеток на 220 В на вагон. А в поездах «Иволга», которые сейчас собираются на Тверском вагоностроительном заводе МЦД, в каждом вагоне будет 16 мест для зарядки гаджетов. При этом в каждой точке будет по два USB-слота.

ПЕРВЫЕ ДИАМЕТРЫ ЗАПУСТЯТ В КОНЦЕ 2019 ГОДА

Первые два диаметра МЦД-1 «Одинцово-Лобня» и МЦД-2 «Нахабино-Подольск» начнут перевозить пассажиров уже в конце 2019 - начале 2020 года. Расписание движения поездов на МЦД выстроят так же, как в метро, то есть с 5.30 утра до 1.00 ночи. А для комфортной интеграции диаметров с остальной городской транспортной системой разработают удобную билетную систему. Пассажиры смогут оплатить проезд по МЦД с помощью транспортной карты «Тройка». По подсчетам экспертов, проект МЦД в целом разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10 - 12 процентов.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Иволга» соответствует всем современным требованиям»

- «Иволга» - представитель принципиально нового класса электропоездов, ранее не производившегося в нашей стране, - считает Александр Шумский, руководитель проекта «Пробок.нет». - Модель изначально проектировалась как городской или пригородно-городской электропоезд. Ее отличительными чертами являются отсутствие тамбуров, уменьшенное число сидячих мест, более равномерное распределение дверей по вагонам, наличие большого числа поручней для проезда стоя. С технической точки зрения для пассажира состав соответствует всем современным требованиям, предъявляемым к поездам такого класса.