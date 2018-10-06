Рабочие династии Москвы

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-06T11:08:47+03:00

На многих столичных предприятиях по сей день успешно трудятся представители семей, которые связаны с той или иной профессией на протяжении трех, четырех, а то и пяти поколений!

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МУКОМОЛЫ БОБРОВЫ-ЛАРИОНОВЫ

Москвичка Ольга Ларионова работает в мукомольной промышленности уже 45 лет. С 2008-го она занимает пост замначальника технологической лаборатории Мелькомбината № 3. Больше десяти лет старшим мастером на мельнице работает сын Ольги. Здесь же в должности инженера-технолога трудится и ее невестка.

А начал трудовую династию еще отец Ольги, Григорий Бобров. Мелькомбинат № 3 начал работать в 1944 году, а мужчина устроился сюда инженером по ремонту сразу после войны, в 1946-м. И прошел здесь большой славный трудовой путь - спустя 36 лет он вышел на пенсию уже с поста директора Мелькомбината.

- Папа начал брать меня на завод, когда мне было года три, - рассказывает Ольга. - Я уже тогда видела, как работают лаборатории, цеха. Мне очень понравилась жизнь большого предприятия, поэтому нет ничего удивительного, что после школы я поступила в Московский технологический институт пищевой промышленности. А потом почти двадцать лет проработала в инспекции по контролю всех мукомольных предприятий Москвы.

МАШИНОСТРОИТЕЛИ ВЛАСОВЫ

Рабочей династии Власовых, трудящихся на Московском машиностроительном предприятии имени В. В. Чернышева в Тушине, - уже больше 80 лет. Сегодня здесь делают двигатели для самолетов.

Владимир Власов с дочерью Ольгой Прохорятовой.

Главный технолог завода Владимир Власов рассказывает, что династия началась с его отца. 16-летним юношей, еще до войны, он попал сюда учеником токаря. Потом была эвакуация, жизнь в Казани и возвращение на любимый завод. Здесь же зачинатель будущей династии встретил свою жену. Сам Владимир после школы окончил Авиа-ционный техникум (ныне - Политехнический колледж) имени Н. Н. Годовикова, отслужил в армии и устроился на ММП. А сегодня на предприятии трудится и дочь Владимира Власова - Ольга Прохорятова работает экономистом.

ИНЖЕНЕРЫ ГОРЯЧЕВЫ

11 человек. Четыре поколения. Инженерная династия Горячевых трудится в Центральном институте авиационного моторостроения имени П. И. Баранова (ЦИАМ). Коллеги подсчитали - если сложить трудовой стаж всей семьи, получится больше трех веков!

Первым был Иван Пастухов. В ЦИАМ он попал в 1930-м - в год основания института. Был токарем, но освоил очень много смежных специальностей.

Наталья Горячева с сыновьями Павлом и Дмитрием.

- Мой дедушка считался мастером на все руки, - рассказывает Наталья Горячева. - К нему обращались ведущие конструкторы, такие легенды, как Александр Микулин, создатель первого в СССР самолетного поршневого двигателя с водяным охлаждением.

В ЦИАМ в разные годы работали обе бабушки Натальи, мама, папа, дядя и отец будущего мужа - Алексея Горячева. Семья оставалась верна институту даже в 90-е, когда промышленность страны лежала в руинах, а зарплату не платили по девять месяцев.

Вот уже несколько лет в институте работают оба сына Горячевых, Павел и Дмитрий. Молодые инженеры вместе с отцом занимаются разработкой новых систем защиты авиационных двигателей от обледенения.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Прогуляться по карте древних профессий…

Из учебников истории мы знаем, что первые отрасли производства, которые зародились в Древней Руси, были земледелие и скотоводство.

Однако затем наиболее искусные крестьяне - ремесленники начинали переселяться в города и образовывали, так сказать, отраслевые поселки - слободы. Уже в Средние века Москва считалась одним из самых крупных ремесленных городов Европы. На карте исторического центра столицы достаточно мест, по которым можно четко сказать, где какие ремесленники жили.

Карта древних профессий МосквыФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Улица Кузнецкий Мост. Центр слободы кузнецов, которые поселились здесь в конце XV века (при Иване III). Позднее слобода расширилась и даже частично переехала на другой берег Москвы-реки - об этом расширении говорят Новокузнецкая улица и Новокузнецкий переулок в Замоскворечье.

Большая и Малая Бронные улицы. Здесь трудились бронники - мастера, изготавливавшие броню, доспехи и кольчугу для воинов. Слобода бронников развивалась на территории нынешней Москвы еще с XVI века.

Старая и Новая Басманные улицы. Басмой на Руси называли тонкие листы металла. Басманниками - людей, которые занимались чеканкой. Мастера теснили на меди, серебре и даже золоте рельефные рисунки - кольца, браслеты, а также оклады икон.

Пушечная улица (между Лубянской площадью и Неглинной улицей). В 1475 году в Москве появилось первое крупное литейное производство - Пушечный двор. Изначально оно находилось неподалеку от Спасской башни Кремля, но после одного из пожаров переехало на берега реки Неглинки.

Котельническая набережная и Котельнические переулки. Здесь располагалась слобода котельников - мастеров по изготовлению посуды (в том числе котлов), работавших с медью и оловом.

Гончарная набережная, Гончарная улица, Гончарные переулки и Гончарный проезд. По соседству с котельниками жили гончары - люди, ваявшие горшки и посуду из глины.

Большой и Малый Спасоглинищевские переулки в районе метро «Китай-город» - напоминание о ремесле глинщиков, мастеров по изготовлению глиняных печей.

Сыромятническая набережная, Нижняя Сыромятническая улица, Сыромятнический проезд и др. Сыромятники - ремесленники, которые выделывали недубленую кожу, шедшую на производство ремней и конской упряжи.

Кожевническая улица - центр старой Кожевенной слободы. Здесь выделывали кожу и шили из нее обувь.

Плотников переулок в районе Арбата, Плотничья слобода. По приказу царя Михаила Федоровича сюда переселяли мастеров-плотников из разных мест - для восстановления Москвы после Смутного времени.

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