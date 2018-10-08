Мать и ее четырехлетний сын госпитализированы после ДТП с микроавтобусом на Варшавском шоссе

СЕГОДНЯ 11:20 2018-10-08T11:41:54+03:00

В микроавтобусе, попавшем в аварию в Москве, находилась многодетная семья

Изменить размер текста: A A

Микроавтобус «Фольксваген» на Варшавском шоссе протаранил парапет подземного перехода. Внутри находилась многодетная семья из семи человек: мама, папа и пятеро детей.

- За рулем был отец семейства он не пострадал. Все остальные с места ДТП были доставлены в больницы. После осмотра четверо детей были отпущены на лечение домой. Госпитализация потребовалась только маме и ее четырехлетнему сыну, - сообщили «Комсомолке» в УГИБДД УМВД по Москве.

Известно, что семья проживала в Московской области. За рулем находился отец, который в момент ДТП был трезв. ДТП произошло вечером в воскресенье, 7 октября.

- Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Мы следим за ситуацией и в случае необходимости примем меры по дополнительной поддержке, - пояснили «Комсомолке» в общественной организации «Многодетные семьи Москвы».

Причины ДТП сейчас устанавливают сотрудники столичной Госавтоинспекции. Кроме того, проверку проведет московский СК, так как среди сострадавших есть несовершеннолетние.