Алексей Хохлов: интересны фундаментальные исследования и прикладные наработки

2 Окт. 01:00 2018-10-08T18:48:02+03:00

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Как в Москве поддерживают молодых ученых и какие разработки применяются, об этом «Комсомолке» рассказал вице-президент РАН, член комиссии по присуждению премии Алексей Хохлов.

- Алексей Ремович, почему научных работников важно поддерживать на региональном уровне?

- Наука - один из основных факторов развития общества и незаменимая составляющая экономики. Для Москвы это особенно актуально: здесь сосредоточен уникальный потенциал, который позволяет мобилизовать научную мысль и производственные возможности, направить их в одном русле.

По статистике, в Москве работают более трети российских исследователей, причем 40% из них - молодые ученые в возрасте до 39 лет. Также 29% аспирантов страны обучаются в Москве. Такой потенциал, безусловно, надо развивать. Правительство города заинтересовано в том, чтобы стимулировать интерес к нуждам региона, чтобы талантливые исследователи и разработчики реализовывали свои проекты в столице.

Вице-президент РАН, член комиссии по присуждению премии Алексей Хохлов.

- Конкурс проходит с 2013 года. Какие самые запоминающиеся работы были на нем представлены за это время?

- Конкурс проводится по двум направлениям - исследования и разработки.

Некоторым победителям-разработ-чикам удалось внедрить свои изобретения. Например, в 2015 году коллектив молодых ученых из Института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН - Антон Григорьев, Тимур Ханипов и Елена Кузнецова - получил премию в номинации «Автомобильный и железнодорожный транспорт и инфраструктура». Они разработали «Автоматический классификатор транспортных средств АКТС-4» - комплекс, предназначенный для автоматической тарификации автомобилей на платных дорогах с помощью видеокамер. АКТС-4 эксплуатируется на пунктах оплаты нескольких федеральных трасс.

Что касается победителей конкурса по направлению «Исследования», они продолжают свою работу. Некоторые лауреаты вошли в состав руководства исследовательских организаций и вузов. Многие лауреаты стали профессорами РАН: например, Андрей Марданов, Александр Мажуга, Александр Печень, Григорий Рубцов, Ирина Стенина, а некоторые - и членами-корреспондентами РАН (Александр Гайфуллин).

- Как перспективные инновации внедряются в городе?

- Для Москвы актуальны разработки в сферах - транспорт, экология, безопасность, информационные технологии. В столице развита сфера услуг и любые способы облегчить взаимодействие продавца и покупателя будут востребованы. Я помню, что в одном из прошлых конкурсов премию получила разработка, связанная с деятельностью торговых центров, - когда покупатель на входе сканируется и ему подбирается одежда по размеру (Максим Федюков, Андрей Посконин, премия 2017 года в номинации «Городская инфраструктура»). В нескольких торговых центрах Москвы этот проект реализован. Для конкурса представляет интерес не только фундаментальная наука, но и чисто прикладные наработки.

- Престижно сегодня заниматься наукой? Каковы карьерные возможности?

- Есть тенденция - заинтересовывать наукой еще со школьной скамьи, чтобы молодые люди осознанно выбирали карьеру ученого, преподавателя. С 2006 года у нас проходит Фестиваль науки - школьники и студенты слушают лекции известных ученых, смотрят интерактивные выставки, участвуют в дискуссиях. В этом году фестиваль состоится 12 - 14 октября.

Развиваются различные формы поддержки молодых ученых. Например, намечается, что успешным аспирантам в рамках национального проекта «Наука» будет выплачиваться повышенная стипендия, равная средней зарплате по региону. Для молодых ученых существует множество разнообразных грантов, в том числе - присуждаемых из московского бюджета.

Кроме того, недавно Сергей Собянин выступил с идеей создания научно-инновационного кластера Москвы. Учитывая, что по концентрации индустриальных предприятий и научных учреждений наша столица занимает одно из первых мест в мире, это крайне необходимо. Если наладить взаимодействие, то предприятия смогут легче получать наукоемкие разработки, а ученым и преподавателям будет обеспечен заказ для реального сектора экономики.

ИЩЕМ ТАЛАНТЫ

Пять шагов для тех, кто хочет заработать в Москве своим умом

За последние годы премия Правительства Москвы молодым ученым стала одной из главных премий Москвы. Благодаря этой награде молодые исследователи, изобретатели и таланты от науки могут чувствовать себя увереннее и в финансовом, и в репутационном плане. Чтобы зарабатывать наукой, достаточно сделать пять шагов.

ПЕРВЫЙ ШАГ - СТАНЬ ПРЕТЕНДЕНТОМ НА ПРЕМИЮ

Награду могут получить граждане России, работающие в расположенных в Москве организациях.

Претендентом на премию могут стать:

• научные, инженерно-технические, научно-педагогические работники, аспиранты, докторанты, ведущие научную и научно-техническую деятельность в научных организациях и образовательных организациях высшего образования;

• специалисты, осуществляющие экспериментальные разработки в иных организациях.

Возраст тоже учитывается:

• не старше 35 лет для научных сотрудников и не старше 40 лет для соискателей, обладающих степенью доктор наук.

Ученый или научный коллектив не вправе претендовать на премию за работу, за которую он уже выдвигался на соискание или удостаивался другой премии государственного или регионального значения.

Также нельзя участвовать более чем в одной номинации и получить премию повторно.

ВТОРОЙ ШАГ - ПОДАВАЙ ЗАЯВКУ

Материалы и документы на бумажном и электронном носителях нужно до 12 октября принести в правительство Москвы по адресу: Москва, Вознесенский переулок, дом 22.

Требования к форме и порядку подачи документов - на сайте молодыеученые.рф.

ТРЕТИЙ ШАГ - ПОКОРИ ВЫСОКОЕ ЖЮРИ

Конкурсная комиссия состоит из представителей органов исполнительной власти Москвы. К работе комиссии в качестве независимых экспертов могут привлекаться специализированные организации или эксперты из числа ученых и специалистов.

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ - ПОЛУЧИ ПРЕМИЮ

Сейчас премия составляет 1 500 000 рублей в каждой из 22 номинаций. Количество победителей в каждой номинации определяет комиссия. Всего присуждается 50 премий молодым ученым и их коллективам. Если в номинации побеждает коллектив ученых, премия делится поровну между его участниками.

Победителей отмечают за достижение выдающихся результатов в фундаментальных и прикладных исследованиях в области естественных, технических и гуманитарных наук, а также за разработку и внедрение новых технологий, приборов, оборудования, материалов и веществ.

ПЯТЫЙ ШАГ - ИСПОЛЬЗУЙ ДЕНЬГИ

Суммы на выплату премий перечисляются с единого счета по исполнению бюджета Москвы на банковские счета победителей конкурса. Лауреаты премии вправе потратить полученные деньги на свое усмотрение, ведь это не целевой грант. Хотя многие используют их для дальнейших исследований.