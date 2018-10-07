Столичным пешеходам добавили секунд

7 Окт. 19:10 2018-10-08T19:59:19+03:00

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Утром 8 октября на Старой Басманной улице произошел инцидент. Старушка, очень похожая на Рину Зеленую, чуть не угодила под колеса черного «Мерседеса». При этом бабушка двигалась по «зебре» на разрешающий сигнал светофора. Как и водитель, ехавший со стороны Токмакова переулка по зеленой стрелке. Как так получилось? А так. В прошедшую пятницу в Москве запустили программу «Удобный переход». И установили три дополнительных светофора (адреса - смотрите ниже). На каждом изображен прохожий белого цвета и стрелка, означающая, что при повороте направо нужно уступить дорогу пешеходам (если они, конечно, есть).

В данном случае Рина Зеленая, безусловно, имела преимущество - и ее зеленый сильнее. И, если бы не испугалась, могла бы и дальше идти грудью на амбразуру. Но бабушка по-партизански остановилась и всем своим видом дала понять, что под немецкую машину она не ляжет. Водители «Мерса» поддал газку и умчался в сторону «Бауманской».

БЕГУТ НА КРАСНЫЙ КАК БЫК НА ТРЯПКУ

Для меня это вообще открытие. Оказывается, процентов 70 пешеходов перебегают дорогу на запрещающий сигнал светофора. Я сел с блокнотиком недалеко от Т-образного перекрестка - Старая Басманная улица - Токмаков переулок. И наблюдал, как школьники, студенты, мужчины, женщины, мамочки с колясками, дворники, влюбленные парочки оглядываются и, улыбаясь, драпают через двухполосный переулок Токмакова. Иной раз остается подождать 10 секунд. А то и 5. И все равно бегут. (И это в двух минутах ходьбы от столичного Дептранса). Через Басманную так не получится. Приходится ждать зеленого. И он загорается - в два раза быстрее. В распоряжении пешеходов теперь 48 секунд. Миновать переулок можно за 32 секунды, как это было и раньше.

В Москве запустили программу «Удобный переход».Фото: Павел КЛОКОВ

ПРИШЕЛ СВЕТОФОР ТУДА, ГДЕ ЖДАЛИ

Другой адрес. Улица Красная Пресня - Волков переулок. Здесь движение оживленнее. С восьмиполосной Пресни идет съезд на односторонний переулок. Для того, чтобы его перейти, есть почти минута. Но и тут прохожие умудряются проскакивать на красный.

- Ну а что, всего одна полоса, - виновато пожав плечами, рассказал «КП» пешеход по имени Дмитрий (студент). - Они хоть и прибавили, а люди все равно спешат. Я не боюсь. Мне ещё в детстве нагадали, что я умру после пятидесяти...

- А сколько штрафов ГИБДД выпишет, не нагадали?

Улыбается. Убегает...

При этом переход через Красную Пресню - всего 24 секунды. Больше нельзя. Перекресток забьется, особенно в пиковые часы.

Водители, поворачивающие по экспериментальной стрелке, все останавливаются. То, что преимущество всегда у пешеходов, вдалбливают в любой автошколе.

По словам автоэксперта Андрея Гречанника, в других российских городах совпадение светофорных фаз - обычное дело. Остановился, людей пропустил и поехал.

- В Москве такое тоже давно пора было сделать, - считает Гречанник. - Кроме крупных скоростных магистралей. На больших перекрестках пешеходы не должны оглядываться. А вот на двухполосных дорогах - вполне.

И третий перекресток, на котором установили белого человечка - улица 1905 года - Шмитовский проезд. Схема такая же. Стрелка, по четыре полосы на каждой дороге, 62 секунды зеленого (и для авто, поворачивающих направо с 1905 года, и для пешеходов на Шмитовском).

- Можно было бы и не ставить этих человечков, - считает автолюбитель Федор Губанов. - Я и так вижу, что идут люди по зебре и у них зелёный. Просто некоторые водители могут запутаться. Совершенно незнакомый сигнал светофора.

ОФИЦИАЛЬНО

- Программа «Удобный переход» работает пока в тестовом режиме, - пояснили «КП» в Центре организации дорожного движения. - На городских перекрёстках пешеходные и транспортные потоки разделены по времени. И пешеходам зачастую приходится долго ждать. Да и водителям тоже. Вот и решили ввести совмещенную фазу. Это должно сократить нарушение ПДД и количество аварийных ситуаций. Сейчас на трёх перекрёстках одновременно разрешили движение пешеходов и машин, поворачивающих направо. При этом для первых зелёный сигнал загорается на несколько секций раньше. Там же установлены таблички со всей информацией об эксперименте.

ОЖИДАНИЕ УМЕНЬШИЛОСЬ (в пиковые часы)

- на Шмитовском проезде в 4 раза

- на 1905 года и Старой Басманной вдвое

- Волков переулок - в 11 раз