Озеленение Москвы: «Листву надо убирать и компостировать, а деревьям давать больше грунта»
В студии Радио «Комсомольская правда» руководитель «Питомника Савватеевых» и эксперт по вопросам городского озеленения Ирина Савватеева рассказала, как сделать так, чтобы «легкие города» вновь заработали в полную силу
Вырубку возрастных деревьев компенсируют молодыми.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Озеленение Москвы: «Листву надо убирать и компостировать, а деревьям давать больше грунта»
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