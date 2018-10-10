2018-10-10T16:47:48+03:00
Московские окна

Озеленение Москвы: «Листву надо убирать и компостировать, а деревьям давать больше грунта»

В студии Радио «Комсомольская правда» руководитель «Питомника Савватеевых» и эксперт по вопросам городского озеленения Ирина Савватеева рассказала, как сделать так, чтобы «легкие города» вновь заработали в полную силу
Михаил АНТОНОВПавел КЛОКОВ
Поделиться:
Вырубку возрастных деревьев компенсируют молодыми.Вырубку возрастных деревьев компенсируют молодыми.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Озеленение Москвы: «Листву надо убирать и компостировать, а деревьям давать больше грунта»

00:00
00:00
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Шесть снарядов времен ВОВ нашли в Наро-Фоминском округе
Осенний мотофестиваль покажут онлайн 13 октября
Полицейские штурмом взяли квартиру разбойников в Подмосковье
Малолетняя банда ограбила магазин в Подмосковье
С начала года в Подмосковье родилось более 57 тысяч детей
На ВДНХ отреставрируют фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок»
Птица попала в двигатель Boeinga перед посадкой
В Москве ограничат движение из-за мотофестиваля
В Москве может появиться еще одна канатная дорога
Жители Подмосковья уже более 7 млн раз воспользовались электронной записью ко врачу
В столице прививки от гриппа сделали более 3 миллионов человек
На юго-западе Москвы началось переселение из трех сносимых пятиэтажек
Московский велопрокат установил новый рекорд по числу поездок
Пьяный мужчина устроил дебош на станции метро «Таганская»
«Черному копателю» из Подмосковья грозит 8 лет тюрьмы
В Москве двое мужчин украли из банкомата 4 миллиона рублей
В Москве грабитель в черной маске напал на фармацевта и обчистил кассу аптеки
Пьяный москвич избил фельдшера скорой помощи