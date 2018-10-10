СЕГОДНЯ 11:05 2018-10-10T16:47:48+03:00

Озеленение Москвы: «Листву надо убирать и компостировать, а деревьям давать больше грунта»

В студии Радио «Комсомольская правда» руководитель «Питомника Савватеевых» и эксперт по вопросам городского озеленения Ирина Савватеева рассказала, как сделать так, чтобы «легкие города» вновь заработали в полную силу