2018-10-09T23:07:04+03:00
Московская жизнь

Большая кольцевая линия метро обеспечит развитие транспортной системы Москвы

Поездки между периферийными районами города существенно сократятся
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Во время строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ) в столице появится система пересадок. Благодаря этому соединятся метро, МЦК, Московские центральные диаметры и железнодорожные направления.

- Строительство БКЛ является огромным шагом с точки зрения развития транспортной инфраструктуры города, - заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. - Со станций БКЛ можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, 4 пересадки на МЦК, 5 пересадок на первоочередные МЦД «Одинцово-Лобня» и «Подольск-Нахабино», 11 пересадок на линии железной дороги.

Крупнейшими транспортно-пересадочными узлами (ТПУ) на Большой кольцевой линии станут «Деловой центр», «Нижняя Масловка», «Нижегородская» и другие. «Один из крупнейших транспортных узлов появится на станции «Улица Новаторов» на Южном участке БКЛ, где мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке перегонных тоннелей», - добавил заместитель мэра.

Глава Стройкомплекса подчеркнул, что создание обширной пересадочной сети за пределами действующей кольцевой линии позволит существенно сократить время на поездки между периферийными районами города и разгрузит существующие линии метро.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке правого перегонного тоннеля на участке «Каховская» – «Зюзино» Большой кольцевой линии метро. На нем разместятся три станции – «Улица Новаторов», «Воронцовская» и «Зюзино». Новый участок позволит связать метро с проектируемой Коммунарской линией и улучшить обслуживание полумиллиона москвичей, проживающих в районах Проспект Вернадского, Обручевский, Коньково, Черемушки и Зюзино.

Еще больше новостей столицы - в рубрике "Московская жизнь".

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Малолетняя банда ограбила магазин в Подмосковье
С начала года в Подмосковье родилось более 57 тысяч детей
На ВДНХ отреставрируют фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок»
Птица попала в двигатель Boeinga перед посадкой
В Москве ограничат движение из-за мотофестиваля
В Москве может появиться еще одна канатная дорога
Жители Подмосковья уже более 7 млн раз воспользовались электронной записью ко врачу
В столице прививки от гриппа сделали более 3 миллионов человек
На юго-западе Москвы началось переселение из трех сносимых пятиэтажек
Московский велопрокат установил новый рекорд по числу поездок
Пьяный мужчина устроил дебош на станции метро «Таганская»
«Черному копателю» из Подмосковья грозит 8 лет тюрьмы
В Москве двое мужчин украли из банкомата 4 миллиона рублей
В Москве грабитель в черной маске напал на фармацевта и обчистил кассу аптеки
Пьяный москвич избил фельдшера скорой помощи