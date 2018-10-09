Большая кольцевая линия метро обеспечит развитие транспортной системы Москвы

9 Окт. 22:50 2018-10-09T23:07:04+03:00

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Во время строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ) в столице появится система пересадок. Благодаря этому соединятся метро, МЦК, Московские центральные диаметры и железнодорожные направления.

- Строительство БКЛ является огромным шагом с точки зрения развития транспортной инфраструктуры города, - заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. - Со станций БКЛ можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, 4 пересадки на МЦК, 5 пересадок на первоочередные МЦД «Одинцово-Лобня» и «Подольск-Нахабино», 11 пересадок на линии железной дороги.

Крупнейшими транспортно-пересадочными узлами (ТПУ) на Большой кольцевой линии станут «Деловой центр», «Нижняя Масловка», «Нижегородская» и другие. «Один из крупнейших транспортных узлов появится на станции «Улица Новаторов» на Южном участке БКЛ, где мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке перегонных тоннелей», - добавил заместитель мэра.

Глава Стройкомплекса подчеркнул, что создание обширной пересадочной сети за пределами действующей кольцевой линии позволит существенно сократить время на поездки между периферийными районами города и разгрузит существующие линии метро.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке правого перегонного тоннеля на участке «Каховская» – «Зюзино» Большой кольцевой линии метро. На нем разместятся три станции – «Улица Новаторов», «Воронцовская» и «Зюзино». Новый участок позволит связать метро с проектируемой Коммунарской линией и улучшить обслуживание полумиллиона москвичей, проживающих в районах Проспект Вернадского, Обручевский, Коньково, Черемушки и Зюзино.

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