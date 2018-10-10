Самострой продолжают сносить

СЕГОДНЯ 02:09 2018-10-10T02:12:07+03:00

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На официальном сайте мэра Москвы mos.ru опубликовала очередной список построек, которые предстоит ликвидировать.

Уже шестой по счету, начиная с февраля 2016 года (см. «Хронику»). Именно тогда власти города стали очищать Москву от стихийных павильонов, ларьков, магазинчиков (см. «Вопрос - ребром»).

На месте снесенного самостроя обустраивают общественные пространства, ставят лавочки, разбивают скверы. Теперь это не рынки-муравейники, а площадки, где можно погулять и отдохнуть. В новом списке всего 27 объектов, находятся они в разных округах столицы.

Есть среди них и отдельные здания-стекляшки, и пристройки к жилым домам. В основном в этих павильонах располагаются бесчисленные аптеки, оптики, ремонт обуви, копировальные центры, автомойки, автосервисы, салоны автозапчастей и сотовой связи. Есть и заведения общепита. Например, на улице Изумрудной в Северо-Восточном округе под снос попадают ресторан «Карамель Lounge» и кафетерий «Точка еды». А на Цветном бульваре уберут постройку, где располагались рестораны KFC и Black Star Burger, а также туристическое агентство «Натали Турс» (полный список - на mos.ru).

Если предприниматели разбирают незаконную постройку сами, им положена компенсация. Но никакие деньги не светят, если сносом зданий занимались городские власти. Срок на добровольный снос рассчитывается индивидуально для каждой постройки. Дата зависит от высоты здания и площади земельного участка, на котором оно стоит. После расчета положенные суммы выдают через окружные префектуры в срок не позже двух месяцев со дня обращения собственника. При этом, если владелец самостроя ломал его без помощи городских коммунальных служб, тогда компенсация составит 55,5 тысячи рублей за квадратный метр. Если он обратился к мэрии за помощью в сносе, то ставка будет меньше - 51 тысяча рублей за квадрат.

На их месте теперь свободная площадь, и никакие самолепные «чайна-тауны» не закрывают вид на исторические здания.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ХРОНИКА

Февраль 2016 г.

Первые 104 стихийные постройки общей площадью более 50 тысяч квадратных метров сломали в центре и на окраинах столицы. Среди них - торговый центр «Пирамида» около метро «Пушкинская», ларьки около метро «Чистые пруды», рестораны «Шиш-беш» и «Молли Гвинз» около метро «Краснопресненская».

Август 2016 г.

107 новых сооружений общей площадью 31 тысяча квадратных метров. Из этого списка 84 постройки стояли около станций подземки. Например, торговый центр около метро «Улица 1905 года», кофейня «Шоколадница» около метро «Дмитровская», пекарня «Хлеб насущный» около метро «Парк культуры».

Декабрь 2016 г.

43 постройки общей площадью 26,7 тысячи квадратов. Торговые центры в основном в два этажа, ларьки, пункты сотовой связи, цветочные магазины, шиномонтажи. Самым известным оказался гигантский рынок около метро «Петровско-Разумовская» - 15 построек общей площадью 21,2 тысячи квадратных метров.

Декабрь 2016 г. - февраль 2017 г.

54 сооружения общей площадью 19 368 квадратных метров. Это такие крупные здания, как торговый универсальный комплекс на Ореховом бульваре, торговые ряды на улице Грузинский Вал, торговый комплекс «СтройЦентр» в Духовском переулке. Самым большим в списке был «Центр обуви» на Кронштадском бульваре около метро «Водный стадион» (площадь более 3,5 тыс. кв. м).

Октябрь 2017 г.

78 признанных незаконными строений общей площадью 42,3 тысячи квадратных метров.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему эти павильоны убирают?

- Павильоны, намеченные под снос, являются самовольно возведенными по трем признакам: земельные участки для капитального строительства Москва не выделяла, разрешение на строительство капитальных объектов не выдавалось и акты ввода объектов в эксплуатацию также не оформлялись, - объясняют в мэрии Москвы. - Если есть хотя бы один признак в отношении самовольной постройки из вышеперечисленных, то сооружение подлежит сносу.

Вдобавок почти весь столичный самострой находится в опасной зоне - над подземными линиями телефонных сетей, газопроводов, тепло- и электросетей, канализации, около станций метро.

Прошлогодние поправки в Гражданский кодекс разрешили местным властям самостоятельно принимать решение о сносе постройки в том случае, если она создает угрозу жизни и здоровью.