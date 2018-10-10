Конец света вместо возвращения долгов

СЕГОДНЯ 13:05 2018-10-10T13:08:58+03:00

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На прошлой неделе целый бизнес-центр по соседству с Белым домом был обесточен на несколько дней. И причина случившегося – не ошибка энергетиков, не авария в сетях, а… постановление дознавателя Пресненского ОВД.

Чтобы понять, как такое могло произойти в самом центре Москвы, следует рассказать, что предшествовало этому событию.

Когда-то здание в переулке Капранова принадлежало одной из структур группы компаний «Восток». Группу компаний основал бизнесмен Марат Баласанян. Планы у Марата Баласаняна были настолько же грандиозными, насколько и затратными. Под них бизнесмен брал кредиты в крупнейших банках: суммы исчислялись миллиардами. И в какой-то момент что-то пошло не так: кредиторы перестали получать платежи по кредитам. О том, что стало причиной, есть разные суждения. Одно из них – слишком широкий размах Баласаняна, стремление делать бизнес на всём и сразу. В результате он просто не смог воплотить и переварить огромное количество бизнес-идей и взятых под них кредитов. Другая версия заключается в том, что он вообще не собирался деньги отдавать. Например, в августе 2017 года из-за этих долгов Баласаняну и руководителям входящих в ГК «Восток» компаний даже предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В сообщениях СМИ фигурировала сумма долга в размере почти 6 миллиардов рублей.

Так как кредиты брались под залог недвижимости, бизнес-центр «Технопарк Протон» на Капранова в результате перешел в собственность банков-кредиторов. Надо сказать, не в очень хорошем состоянии – с долгами за отопление и свет. Не удивительно, что собственник сменил управляющую компанию ООО «Технопарк», которая была афиллирована со структурами Марата Баласаняна, на другую. Тем более, что договоры с прежней УК арендаторы заключали на невыгодных условиях. По информации, полученной из проверенного источника, 1 квадратный метр офисных площадей обходился арендаторам примерно в 7 тысяч рублей в год, тогда как на рынке услуги УК на таких объектах стоят почти в три раза меньше. «Ни коммуналка, ни обслуживание лифтов, ни охрана столько не стоят. И непонятно, куда уходили те безумные миллионы, которые с арендаторов требовала УК «Технопарк»», - подчеркнул представитель собственника.

В 2017 году «Технопарк» получил 160 миллионов рублей, тогда как услуги новой УК обходятся в 50 миллионов. В августе этого года аффилированные с Маратом Баласаняном компании «Марлис Торг», «Технопарк» и «Восток» подают заявление в ОВД Пресненского района. Якобы неустановленная личность ограничила доступ в здание бизнес-центра, где находились их офисы. Как следует из заявления, это «повлекло причинение последним существенного ущерба».

Возбуждается уголовное дело по статье 330 УК РФ «Самоуправство». Из Пресненского ОВД приходят люди в погонах и проводят проверку помещений бизнес-центра. А заодно в рамках расследования изымают часть имущества, которое якобы принадлежало прежней управляющей компании.

Нет, это были не стол, не ксерокс, не компьютер, не кофемашина. А реле-автоматы главного распределительного щита, без которых весь бизнес-центр мгновенно обесточился. А ведь, между прочим, в этом здании находится отделение для вип-клиентов «Промсвязьбанка», департаменты Минприроды, редакция журнала «Форбс» и другие организации, работу которых просто парализовало. Света не было 2 дня. Некоторые арендаторы подумали даже расторгнуть договор и сменить адрес. А у правоохранителей также были намерения изъять в рамках уголовного дела лифтовое оборудование. К счастью, лифты пока ездят…

Тут логично спросить: даже если действия правоохранителей имели законные основания, то неужели они не противоречат здравому смыслу? И в чем причина таких жестких силовых приемов?