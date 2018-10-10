2018-10-10T15:07:29+03:00
Московская жизнь

В Стройкомплексе Москвы рассказали, что появится в городе в ближайшие годы

Среди новостроек - школы, поликлиники, жилые дома
Светлана ВОЛКОВА
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До конца 2021 года за счет городского бюджета в Москве планируется построить 72 объекта здравоохранения, - сообщил заместитель мэра Москвы Марат ХуснуллинДо конца 2021 года за счет городского бюджета в Москве планируется построить 72 объекта здравоохранения, - сообщил заместитель мэра Москвы Марат ХуснуллинФото: Михаил ФРОЛОВ
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В столичном Стройкомплексе рассказали, что появится в городе в ближайшие три года. Новостройки возведут за счёт городского бюджета в здравоохранении, культуре, образовании. Кроме того, построят жильё, в том числе и по программе реновации.

- До конца 2021 года за счет городского бюджета в Москве планируется построить 72 объекта здравоохранения, - сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - Это 33 поликлиники почти на 17 тысяч посещений в смену, 24 больничных корпуса, 6 подстанций скорой помощи и другие объекты, необходимые для оказания москвичам высококачественных медицинских услуг. Расходы на их строительство заложены в Адресную инвестиционную программу столицы.

В эти сроки планируется завершить строительство крупных зданий здравоохранения. Среди них - многопрофильная больница с родильным домом в поселке Коммунарка на 600 коек, Перинатально-кардиологический корпус больницы № 67 на улице Саляма Адиля, корпуса в медицинском кластере Сколково.

Напомним, 9 октября на заседании президиума правительства Москвы утвердили Адресную инвестиционную программу (АИП) города на 2019 - 2021 годы. Во время заседания мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что АИП сохраняет социальную направленность.

Кроме того, за ближайшие три года в столице построят более 3 миллионов квадратных метров жилья. Из них - 1,19 миллиона квадратных метров появятся по Адресной инвестиционной программе и еще 1,9 миллиона квадратных метров - по программе реновации. Все строящееся жилье в столице обеспечивается необходимой социальной инфраструктурой.

В 2019 - 2021 годы в столице построят 35 спортивных объектов. Среди них - 5 футбольных полей, 13 ФОКов и 2 бассейна. "Мы планируем завершить строительство Центра водных видов спорта в Лужниках, где уже ведется активное строительство, также центр пятиборья в поселке Северный и спортивный комплекс в Некрасовке с крытым катком, бассейном и экстрим-парком", - добавил Марат Хуснуллин.

При этом инвесторы также активно участвуют в строительстве спортивных сооружений в Москве. К примеру, за их счёт появятся спортивный комплекс «Динамо», Центр художественной гимнастики и ледовый дворец «Кристалл» в Лужниках.

«До конца 2021 года построим и реконструируем за счет бюджета 22 объекта культуры, в том числе 2 музейных и 5 театральных зданий. Из знаковых проектов - реконструкция зданий Театра имени Маяковского и Театра имени Пушкина», - сказал заместитель мэра.

В этом году планируется завершить строительство детской музыкальной школы имени Листа и Дома культуры в поселке Киевский.

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