На зарядку становись: Фитнес-блогеры Алексей Столяров и Маша Маева приглашают на встречу в «Центральный Детский Магазин» на Лубянке

СЕГОДНЯ 15:30 2018-10-10T15:57:51+03:00

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Популярные блогеры Алексей Столяров (создатель видеоканала о фитнесе «Стань человеком») и Маша Маева (ведущая собственного онлайн-дневника на YouTube о здоровом образе жизни) приглашают юных поклонников спорта на освежающую зарядку в «Центральный Детский магазин» на Лубянке. 13 октября интернет-звезды поделятся секретами ведения видеоблогов, расскажут о правильном питании и здоровом образе жизни, покажут сложный акробатический трюк и проведут спортивные соревнования среди гостей ЦДМ. Участники двух команд будут сражаться за главный приз - игровую приставку Sony PlayStation 4 Slim, которую получит победитель фитнес-баттла. Юных блогеров ждут и другие конкурсы с ценными призами, а главное — возможность лично пообщаться со своими кумирами и сделать с Лешей и Машей фото на память. Начало встречи в 14:00, для участия необходима предварительная регистрация.

Встреча с Алексеем Столяровым и Машей Маевой пройдет в рамках проекта «ЦДМ ONLINE»: это интерактивная школа видеоблогинга, занятия в которой проводятся на площадке «Центрального Детского Магазина». Мастер-классы с популярными блогерами пользуются неизменным успехом среди посетителей крупнейшего детского торгового комплекса столицы и всегда собирают большую аудиторию.

- «ЦДМ ONLINE» – формат детских и молодежных мероприятий нового поколения, который позволяет молодым людям встречаться в реальном мире со своими кумирами, - рассказывает Ирина Бурдельная, советник президента по внешним коммуникациям «Галс-Девелопмент» ( компании-сбственника «ЦДМ» на Лубянке). - Мы приглашаем в проект самых популярных блогеров из разных областей, не забывая и о таком важном и популярном сейчас направлении, как спорт и здоровый образ жизни. Участники нашего нового мероприятия окажутся в эпицентре настоящего спортивного флэшмоба.

Алексей Столяров хорошо известен всем приверженцам здорового образа жизни: он признанный фитнес-гуру, у его YouTube-канала о спорте «Стань человеком» почти миллион подписчиков. Алексей — кандидат в мастера спорта по легкой атлетике и бодибилдингу, а еще он зажигательный рассказчик и талантливый видеоблогер. Снимать ролики о фитнесе, правильном питании и активном образе жизни он начал в 2014 году, чтобы поделиться с молодыми людьми своими знаниями и страстью к спорту. С тех пор его канал стал одним из самых популярных в Рунете, а ряды его подписчиков пополняются день ото дня.

Обаятельная Маша Маева покоряет поклонников смелыми экспериментами, взрывными челленджами, практичными лайфхаками и эмоциональными сюжетами. У ее YouTube-канала, созданного в 2016 году, уже почти 1,5 миллиона подписчиков. Маша не ограничивается только темой спорта — у нее довольно широкий круг интересов, но здоровый образ жизни, йога и фитнес всегда остаются у нее в приоритете.

Мультимедийный проект «ЦДМ ONLINE» появился в 2017 году. Идея использовать главный атриум «Центрального Детского Магазина» на Лубянке для встреч со звездами YouTube, популярными видеоблогерами - кумирами миллионов детей и подростков, оказалась настолько плодотворной, что за год в интерактивной школе «ЦДМ» побывали более 10 тысяч юных участников. Мастер-классы для проекта «ЦДМ ONLINE» провели известные видеоблогеры Саша Спилберг, Anny May, ТилльНяшка, Наташа Берсик и Наталья Кисель, стримеры Quantum и STINT.