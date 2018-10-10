2018-10-10T17:53:50+03:00
Общество

На выставке «Золотая осень» Московская область подписала инвестиционные соглашения на 11 млрд рублей

По объему привлечённых инвестиций Подмосковье занимает среди российских регионов 3 место
Игорь ФЕКЛИСТОВ
Поделиться:
Губернатор Московской области представил премьер-министру Дмитрию Медведеву стенд Подмосковья. Автор фото: Александр ЩЕМЛЯЕВ.Губернатор Московской области представил премьер-министру Дмитрию Медведеву стенд Подмосковья. Автор фото: Александр ЩЕМЛЯЕВ.
Изменить размер текста:

Сегодня на ВДНХ в Москве открылась агровыставка «Золотая осень-2018», на которой российские регионы рассказывают о своих достижениях в сельском хозяйстве. Губернатор Московской области представил премьер-министру Дмитрию Медведеву стенд Подмосковья, который демонстрирует самые успешные, стратегические направления - овощеводство, производство молока, сыроварение, производства по переработке и привлечение новых инвестиций.

- Выставка «Золотая осень» традиционно проходит при участии большого количества регионов и инвесторов, - напомнил Андрей Воробьёв. - Это продолжение нашей работы по привлечению инвесторов в сырный кластер, большие проекты намечает «Мираторг», здесь также обсуждается тепличное хозяйство. Все это очень важные вещи, которые позволяют нам создавать новые рабочие места.

Напомним, на текущий момент Московская область на 100 процентов обеспечивает себя овощами, выращенными в закрытом грунте (то есть, в теплицах), занимает второе место в стране по производству сыра.

- Московская область не очень большая по количеству пахотных земель, у нас всего 800 тысяч га, но что важно - все они сейчас работают, - отметил губернатор. - Если раньше мы вводили каждый год по 50-60 тысяч гектар, то сегодня стратегическая задача, чтобы весь этот объем качественно работал.

С 2013 года в оборот вернули более 300 тысяч гектар сельхозземель, которые после развала колхозов фактически простаивали.

Правительство Московской области планирует во время выставки «Золотая осень» заключить инвестиционные соглашения на сумму более 11 миллиардов рублей.

- Мы подписываем большие соглашения - это новые заводы, новые предприятия, которые будут располагаться и в Ступине, и в Озерах, и в Дмитровском районе, - сказал Андрей Воробьёв.

По объёму привлечённых инвестиций. Московская область занимает среди субъектов РФ 3 место.

Стенд Московской области на выставке «Золотая осень». Автор фото: Александр ЩЕМЛЯЕВ.

Стенд Московской области на выставке «Золотая осень». Автор фото: Александр ЩЕМЛЯЕВ.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Шесть снарядов времен ВОВ нашли в Наро-Фоминском округе
Осенний мотофестиваль покажут онлайн 13 октября
Полицейские штурмом взяли квартиру разбойников в Подмосковье
Малолетняя банда ограбила магазин в Подмосковье
С начала года в Подмосковье родилось более 57 тысяч детей
На ВДНХ отреставрируют фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок»
Птица попала в двигатель Boeinga перед посадкой
В Москве ограничат движение из-за мотофестиваля
В Москве может появиться еще одна канатная дорога
Жители Подмосковья уже более 7 млн раз воспользовались электронной записью ко врачу
В столице прививки от гриппа сделали более 3 миллионов человек
На юго-западе Москвы началось переселение из трех сносимых пятиэтажек
Московский велопрокат установил новый рекорд по числу поездок
Пьяный мужчина устроил дебош на станции метро «Таганская»
«Черному копателю» из Подмосковья грозит 8 лет тюрьмы
В Москве двое мужчин украли из банкомата 4 миллиона рублей
В Москве грабитель в черной маске напал на фармацевта и обчистил кассу аптеки
Пьяный москвич избил фельдшера скорой помощи