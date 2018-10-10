На выставке «Золотая осень» Московская область подписала инвестиционные соглашения на 11 млрд рублей

СЕГОДНЯ 17:50 2018-10-10T17:53:50+03:00

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Сегодня на ВДНХ в Москве открылась агровыставка «Золотая осень-2018», на которой российские регионы рассказывают о своих достижениях в сельском хозяйстве. Губернатор Московской области представил премьер-министру Дмитрию Медведеву стенд Подмосковья, который демонстрирует самые успешные, стратегические направления - овощеводство, производство молока, сыроварение, производства по переработке и привлечение новых инвестиций.

- Выставка «Золотая осень» традиционно проходит при участии большого количества регионов и инвесторов, - напомнил Андрей Воробьёв. - Это продолжение нашей работы по привлечению инвесторов в сырный кластер, большие проекты намечает «Мираторг», здесь также обсуждается тепличное хозяйство. Все это очень важные вещи, которые позволяют нам создавать новые рабочие места.

Напомним, на текущий момент Московская область на 100 процентов обеспечивает себя овощами, выращенными в закрытом грунте (то есть, в теплицах), занимает второе место в стране по производству сыра.

- Московская область не очень большая по количеству пахотных земель, у нас всего 800 тысяч га, но что важно - все они сейчас работают, - отметил губернатор. - Если раньше мы вводили каждый год по 50-60 тысяч гектар, то сегодня стратегическая задача, чтобы весь этот объем качественно работал.

С 2013 года в оборот вернули более 300 тысяч гектар сельхозземель, которые после развала колхозов фактически простаивали.

Правительство Московской области планирует во время выставки «Золотая осень» заключить инвестиционные соглашения на сумму более 11 миллиардов рублей.

- Мы подписываем большие соглашения - это новые заводы, новые предприятия, которые будут располагаться и в Ступине, и в Озерах, и в Дмитровском районе, - сказал Андрей Воробьёв.

По объёму привлечённых инвестиций. Московская область занимает среди субъектов РФ 3 место.