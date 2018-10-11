2018-10-11T16:32:22+03:00
Происшествия

Александр Кокорин сегодня встретится на очной ставке с чиновником, которого ударил стулом

Вместе с Павлом Мамаевым они пообщаются со всеми потерпевшими по громкому делу [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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Кокорину и Мамаеву предстоит встретиться с тремя потерпевшимиКокорину и Мамаеву предстоит встретиться с тремя потерпевшимиФото: Из личного архива героя публикации
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У задержанных вчера футболистов Александр Кокорина и Павла Мамаева сегодня день очных ставок. Напомним, пока оба задержаны на 48 часов. Ожидается, что завтра следствие попросить суд арестовать их. Как ранее писала «Комсомольская Правда», нынешнюю ночь игроки «Зенита» и «Краснодара» провели в полицейском автозаке, их возили на экспертизы, в том числе - на наличие в крови химических веществ.

Как сообщают в следствии, сегодня Кокорину и Мамаеву предстоит встретиться с тремя потерпевшими. Напомним, в эпизоде, который произошел в кофейне на Большой Никитской улице, самое активное участие принимали братья Кокорины - Александр ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака стулом по голове, а 19-летний Кирилл нанес ему удар по лицу рукой. Там же пострадал еще один чиновник, гендиректор Центра испытаний «НАМИ» Сергей Гайсин.

Александр ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака стулом по голове Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Александр ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака стулом по головеФото: GLOBAL LOOK PRESS

В потасовке, которая произошла двумя часами ранее (компания избила сделавшего им замечания водителя Виталия Соловчука) больше активничал Павел Мамаев. Человеку, который позже оказался в больнице с переломом носа и сотрясение головного мозга, от полузащитника «Краснодара» досталось и руками, и ногами.

Адвокаты футболистов рассчитывают, что с потерпевшими удастся договориться в досудебном порядке и они заберут свои заявления. Это могло бы смягчить итоговый приговор.

- Договориться с потерпевшими горе-дебоширы могут. Однако это не спасёт их от приговора, - объясняет Вадим Багатурия. - Статья 213 УК РФ («Хулиганство», - Авт.) отнесена к преступлениям публичного обвинения, то есть дело по ней прекращению за применением сторон не подлежит. Впрочем, заглаживание вреда потерпевшим, публичное раскаяние могут быть учтены судом в качестве смягчающих обстоятельств.

Ранее, напомним, Денис Пак и Виталий Соловчук заявляли, что на мировую с футболистами и их друзьями не пойдут.

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Оскандалившихся футболистов ждали на допрос два дня. 10 октября полицейские объявили час «Х» и дали хулиганам время, чтобы явиться к следователям до 18.00. Первым в следственное управление МВД России по Москве пришел Павел Мамаев. (подробности)

Видео: Кокорин и Мамаев избивают водителя телеведущей Первого канала.На камерах отчетливо видно, как трое мужчин наносят пострадавшему сильные удары по голове.

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