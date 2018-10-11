Александр Кокорин любил погонять на «Бентли» и «Мерседесе» за 50 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:30 2018-10-11T17:41:01+03:00

Александр Кокорин не отказывает себе в удовольствии прокатиться на дорогих авто. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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МВД опубликовало первые кадры с допроса Павла Мамаева и Александра Кокорина. В трехминутном ролике видно, что первый зажат и не склонен к откровениям, а Кокорин, наоборот, вполне расслаблен, улыбается и даже подмигивает сотруднице полиции. Как будто он не понимает, что уже не в стриптиз-клубе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/672866" frameborder="0"></iframe> МВД опубликовало первое видео с допроса Кокорина и Мамаева.

Кокорин скромностью не отличается. Взять хотя бы авто...

Еще будучи 22-летним парнем Саша покупает себе дорогущий Lamborgini Aventador кричащего желтого цвета. На тот момент (5 лет назад) подобная модель стоила больше 20 000 000 рублей.

Lamborgini Aventador Александра Кокорина.

Номер у авто тоже был кричащий — 009. Затем «Ламборгини», видимо, надоела. Кокорин приобретает брутальный, обвешанный всем возможным тюнингом Mercedes-Benz G 65 Mansory. Авто стоимость более 50 000 000 рублей. Такая новость вводит в ступор фанатов футболиста. Тем более, что Кокорин, не стесняясь, выкладывает фото новинки в свой инстаграм. Причем номер опять блатной — 009.Цифра 9 знаковая в жизни Кокорина, именно под этим номером он играет (а, может, уже «играл») за «Зенит». Но «Гелика» знаменитости было недостаточно. Он покупает роскошный Bentley Continental Supersports белоснежного цвета стоимостью около 10 000 000 рублей.

Александр Кокорин за рулем "Мерседеса".

Догадайтесь, какой номер достается новому железному коню? Правильно, 009. Но в этот раз появляются и буквы КАА - Кокорин Александр Александрович. На этом Bentley футболист много раз попадается за нарушение правил. В 2017 году был даже эпизод с выездом на встречную полосу в центре Москвы. Сам Кокорин это отрицал, заявив, что всего лишь залез на встречку одним колесом. Но вот постоянные превышения скорости он никак не мог объяснить. Бывали дни, когда Bentley ловил штрафы по семь и более раз на дню. Кокорина много раз задерживали и даже грозились лишить прав.

Еще одним экспонатом в роскошной коллекции Кокорина стал черный Porshe. Естественно, что катался автомобиль по улицам Москвы и Питера под теми же самыми цифрами 009. И гонял Саша неплохо. Вот, например, 14 мая этого года в 10.37 он мчался по улице Парашютной в Санкт-Петербурге со скоростью 144 км/ч, при том что разрешенная в городе скорость вообще-то не более 60 км/ч. И опять знакомый почерк — поймать сразу несколько штрафов за один день. Но суммами штрафов в 5000 и тем более в 500 рублей его не испугать. Официальный заработок спортсмена переваливал за 15 000 долларов ежедневно!

Порш Кокорина то и дело нарывается на штрафы за превышение скорости.

И это только та информация, которую нам удалось найти в открытых источниках.

Павел Мамаев же перемещался от дома до тренировки и по другим своим делам более скромно, если сравнивать с его экспрессивным другом. Никаких гоночных спорткаров с приметными номерами. «Мерседес» GLS - 500. Обычные номера. Штрафов и правонарушений за ним не замечено.

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